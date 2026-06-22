Sud-Liban : Calme précaire dans la région de Nabatiyeh et retour progressif des habitants au milieu des décombres – images du correspondant d’al-Manar

Le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a rapporté la situation dans la région de Nabatiyeh après avoir fait une tournée dans les localités Jibchite, Haroufe, Aadchite, Kafar Syr, Qsaybeh, Nabatiyeh al-Fawqa et Qaaqa’iyet al-Jisr dans le district de Nabatiyeh. Ces localités ont subi des dizaines de raids aériens depuis le 2 mars.

Images de Jibchite

Images de Nabatiyeh al-Fawqa et de la localité de Kfar Tebnite à partir de laquelle on peut voir la hauteur Ali al-Taher, la colline qui a été défendue corps et âme par les résistants qui ont avorté toutes les tentatives de sa prise par les forces ennemies israeliennes, leur infligeant 6 tués dans leurs rangs et des dizaines de blessés.

Depuis la ville de Nabatiyeh, il indique que c’est un calme précaire qui règne dans la région qui n’a été violé que deux fois depuis dimanche par deux tirs de bombe depuis un drone sur la région de Nabatiyeh al-Fawqa en direction de la localité de Zawtar al-Charqiyeh.

Rendant compte d’un retour progressif des habitants malgré les mises en garde des municipalités, le correspondant rapporte avoir vu les équipes de l’Organisme sanitaire du Hezbollah (Hay’at Sohhiya islamiyya) en œuvre pour évacuer les dépouilles des martyrs dans la région. Tandis que les municipalités s’attellent pour évacuer les routes encombrées par les décombres des maisons détruites dans les villages. Les infrastructures fournissant l’électricité et l’eau ont été sérieusement endommagées, fait-il remarquer.

Lors d’une interview, le responsable de la défense civiles dans la Zone 2 de Jabal Amel du Hezbollah, Khodor AlHaje Ali a assuré que 27 de ses membres sont tombés en martyrs dans cette région de Nabatiyeh, 80 ont été blessés et 60 ambulances ont été prises pour cible par l’ennemi israélien pendant les missions de secours et de sauvetage dans les zones résidentielles. Il a accusé l’ennemi israélien de les frapper intentionnellement assurant que « cet ennemi monstre est capable de tout et il faut toujours être sur ses gardes ».

Dans la ville de Nabatiyeh qui a été violemment bombardée durant la guerre depuis le 2 mars, c’est la destruction du siège de la Banque centrale du Liban qui a illustré les véritables intentions de l’ennemi qui prétend bombarder les infrastructures du Hezbollah tandis qu’il visait des infrastructures publiques. Il a détruit ce bâtiment quelques heures avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu

« Ils voulaient volontairement détruire les institutions publiques de l’Etat libanais », a déploré le chef du Conseil municipal de la ville Abbas Fakhddine , qui a rapporté que les centres de téléphonie Ogero, le siège du gouverneur, le commissariat de police ont aussi été bombardés sciemment par les avions israéliens.

Source : Divers