Réunion Golfe-USA à Manama : Washington rassure ses alliés : « Nous allons garantir vos intérêts »

Une réunion ministérielle conjointe entre les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et les États-Unis a débuté ce jeudi à Manama, la capitale bahreïnie, afin d’examiner le renforcement de leur partenariat et les derniers développements dans la région.

La réunion s’est ouverte en présence des ministres des Affaires étrangères des six pays du CCG et du secrétaire d’État américain, Marco Rubio. Ce dernier a déclaré : « Nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle phase qui, nous l’espérons, mènera à la paix. »

« Notre alliance a été mise à l’épreuve par les récents événements et elle a réussi », a-t-il dit, ajoutant : « Notre réunion d’aujourd’hui est cruciale et nous partageons le même objectif de stabilité et de sécurité dans la région. »

Rubio a soutenu que « le détroit d’Ormuz est une voie navigable qu’aucun État ne possède », estimant selon ses dires qu’« aucun pays n’a le droit d’imposer des taxes de passage sur le détroit d’Ormuz ».

Il a également indiqué que « Washington cherchera à établir un dialogue constructif menant à un accord avec l’Iran », poursuivant que « toutes les décisions prises lors des pourparlers avec l’Iran garantiront les intérêts de nos alliés dans la région ».

« Le président Trump réaffirme son ouverture à une paix qui garantit la sécurité et la prospérité des États-Unis et des pays du Golfe », selon ses propres termes.

De son côté, le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a déclaré lors de cette réunion Golfe-USA à Manama : « Nous saluons les efforts qui ont conduit à la cessation des hostilités et à la signature du protocole d’accord entre Washington et Téhéran. »

Il s’est également félicité de l’annonce par le Sultanat d’Oman de la création d’un corridor temporaire pour les navires souhaitant traverser le détroit. Une décision fermement rejetée par l’Iran.

« Les pays du CCG aspirent à un nouveau chapitre fondé sur le respect de la souveraineté et la protection des voies maritimes », a-t-il ajouté, selon ses propos.

Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe comprend l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, le Sultanat d’Oman et Bahreïn. Fondé le 25 mai 1981, son siège se trouve à Riyad.

Source : Médias