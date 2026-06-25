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    Données Kpler : Environ 70 navires ont traversé le détroit d’Ormuz au cours des dernières 36 heures, dont 15 pétroliers qui ont quitté les eaux du golfe Persique.

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