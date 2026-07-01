Cheikh Qabalan met en garde contre une catastrophe nationale : Nous n’accepterons pas la « sionisation du Liban »

Le mufti jaafari, cheikh Ahmad Qabalan, a affirmé qu’ « Il est certain que le Liban est plongé dans une crise nationale s’apparentant aux dangers d’une bombe nucléaire. Le pouvoir actuel pratique la malveillance et la tromperie, s’obstinant dans son unilatéralisme et ses choix suicidaires, alors même que le pays ne peut tolérer ce genre d’aventures meurtrières ».

Dans un communiqué publié ce mercredi, Cheikh Qabalan a réitéré que « la porte reste ouverte aux solutions souveraines et nationales », exprimant ses regrets « car c’est précisément ce que ne veut pas le pouvoir actuel, qui s’obstine à capituler sur les plans sécuritaire et politique face à Tel-Aviv ; ce que nous voulons, c’est protéger le Liban, non le pousser vers une discorde destructrice et historique ».

Et de renchérir: « la solution réside dans la voie d’Islamabad, garante de la souveraineté libanaise, et non dans la voie sioniste de Washington qui engloutit la sécurité et la souveraineté du Liban. Sans cela, le pays se trouve au bord d’une catastrophe nationale historique. Les mandats d’amener politiques et syndicaux internes visant à renflouer le pouvoir actuel et son chef exécutif ne servent à rien, et le jeu consistant à s’appuyer sur l’étranger est inutile et stérile. L’histoire du Liban en la matière est bien plus grande que le jeu des annexes sécuritaires et de leurs coulisses, et le bourbier libanais est le plus complexe de tous les bourbiers du monde ».

« Aux forces politiques, je dis : le Liban est un partenariat national et une doctrine morale, et nous n’accepterons aucune alternative au partenariat, au consensus et à la structure pactologique pour la fondation constitutionnelle et l’action nationale. Le christianisme et l’islam sont le refuge exclusif de ce partenariat historique. Le pouvoir exécutif commet la pire des folies de l’histoire constitutive du Liban, et il est requis de lancer une vague nationale globale pour protéger le Liban des dangers du pire accord écrit à l’encre sioniste », a-t-il encore dit.

Et de poursuivre: « À certains, je dis : ce qui se passe sur la ligne de front au Sud concernant le changement démographique s’effectue avec l’assentiment du pouvoir actuel, embourbé dans le crime d’un projet sioniste et américain qui s’emploie à modifier la réalité du terrain et sa composition démographique. Il est requis de renforcer la structure nationale, non de l’égorger, d’autant plus que la fabrication de l’histoire souveraine du pays a toujours transité par la porte du Sud libanais, au prix de sacrifices matériels et moraux faramineux ».

Cheikh Qabalan a réaffirmé que « la solution réside dans le partage des charges et des bénéfices nationaux, non dans la vengeance ethnique et nationale. La capitulation sécuritaire et politique place le Liban sous l’emprise de Tel-Aviv, et c’est exactement ce que fait le pouvoir actuel ». Il a martelé : « Nous n’accepterons pas la sionisation du Liban », soulignant que « l’Armée libanaise demeure la plus grande nécessité pour la paix civile, et changer sa fonction nationale relèverait d’un suicide collectif. Cette armée ne sera nulle part ailleurs que dans sa position et sa fonction souveraine naturelle ».

Et de conclure: « Le Liban vit au sein d’un environnement régional en ébullition face à des crises existentielles, et il n’y a pas de meilleur garant pour le pays qu’un partenariat fonctionnel et complémentaire entre l’armée et la résistance ».

Source : Médias