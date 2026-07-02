Document israélien : Les dommages de la raffinerie de Haïfa sont plus importants qu’annoncé, et sa réhabilitation ne sera pas achevée avant 2028

Un membre des forces armées iraniennes célèbre le premier lancement de missiles balistiques Sejjil vers le centre de la Palestine occupée au début de la guerre.

Un document gouvernemental israélien, obtenu par la Chaîne israélienne 12, a révélé que les dommages subis par le complexe pétrochimique « Bazan » dans la baie de Haïfa, à la suite des frappes de missiles iraniennes répétées, dépassent de loin ce qui a été officiellement annoncé, et que la réhabilitation complète du complexe ne sera pas achevée avant l’année 2028.

Selon le rapport, le complexe a été la cible de deux frappes de missiles iraniennes, la première durant la guerre de juin 2025, et la seconde en février dernier.

La frappe de juin 2025 a été la plus destructrice, entraînant la mort de trois employés du complexe et touchant sa centrale électrique principale, ce qui a provoqué l’arrêt total de toutes les installations de raffinage. La compagnie « Bazan » avait alors estimé ses pertes entre 150 et 200 millions de dollars.

Quant à la seconde attaque, elle s’est déroulée en deux étapes : la première par des débris d’un missile intercepteur, et la seconde par un impact direct sur le toit de l’un des réservoirs de dérivés pétroliers.

Une réhabilitation nécessitant des années

Malgré la déclaration de la compagnie « Bazan » au lendemain de l’attaque affirmant que les dommages n’étaient « pas substantiels » et que la production se poursuivait, et malgré la confirmation du ministre israélien de l’Énergie, Eli Cohen, selon laquelle la frappe n’avait pas touché les installations de production et n’affecterait pas l’approvisionnement en carburant, le document gouvernemental a démontré le contraire.

Publié par le ministère israélien de l’Intérieur dans le cadre du projet d’ordonnance de planification et de construction propre à la réhabilitation, ce document montre que les dommages ne se sont pas limités aux turbines à gaz, mais ont également englobé les chaudières à vapeur, les salles électriques ainsi qu’un certain nombre de systèmes d’exploitation secondaires.

De plus, un réservoir de dérivés pétroliers d’une capacité de 12 700 mètres cubes a été totalement détruit et est devenu irréparable, ce qui nécessite la construction d’un réservoir entièrement neuf.

Le document a ajouté que la superficie des travaux de construction requis pour la réhabilitation a presque doublé par rapport à ce qui avait été approuvé après la première frappe, un indicateur de l’ampleur de la destruction réelle ayant touché le complexe.

Le document israélien a également reconnu l’impact des frappes iraniennes sur l’approvisionnement en carburant. Le projet d’ordonnance du ministère de l’Intérieur stipule en effet que la détérioration du réservoir pétrolier « affecte directement la capacité à produire de l’essence conforme aux spécifications requises pour le marché, ainsi qu’à en approvisionner les consommateurs », en contradiction avec les déclarations officielles précédentes.

Le document a confirmé que les travaux de réhabilitation complète du complexe ne se termineront pas avant l’année 2028, soit seulement trois ans avant la date fixée par le gouvernement israélien pour l’évacuation définitive du complexe d’ici 2031.

Un foyer de danger stratégique

Dans ce contexte, le maire de Haïfa, Yona Yahav, a déclaré que l’ampleur de la destruction laissée par les missiles iraniens doit constituer une « sonnette d’alarme » pour les autorités concernées, considérant que le complexe représente un « foyer de danger stratégique » pour des centaines de milliers d’habitants à Haïfa et dans ses environs.

Il a ajouté que les guerres récentes ont prouvé que la concentration des industries pétrochimiques à l’intérieur des zones peuplées en fait des cibles majeures dans toute confrontation militaire, appelant le gouvernement à accélérer l’exécution de la décision d’évacuation du complexe au lieu de passer des années à reconstruire des installations qu’il a été décidé de démolir.

Le complexe « Bazan » est considéré comme la plus grande installation israélienne de raffinage de pétrole brut et de production de carburant et de ses dérivés (essence, diesel, kérosène, gaz de cuisson et asphalte), en plus des produits pétrochimiques. Il supervise également des filiales, parmi lesquelles « Carmel Olefins » et « Gadiv Petrochemical Industries ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar