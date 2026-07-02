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    Ghalibaf : Pas d’accès pour les inspecteurs de l’Agence internationale aux sites nucléaires visés

      Rédaction du site

      Le président de l’Assemblée consultative islamique d’Iran et chef de la délégation de négociation, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié d’« allégation infondée » ce qui a été avancé concernant l’octroi aux inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’un droit d’accès aux installations nucléaires ayant été bombardées.

      M.Ghalibaf a déclaré, lors d’une interview accordée à la télévision iranienne mercredi soir, que l’Assemblée avait voté une loi à ce sujet et que le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien avait également émis une résolution réglementant les opérations d’inspection. Il a souligné que, conformément à cette loi, « aucun droit d’accès n’est accordé aux sites ayant été bombardés et détruits ».

      Il a insisté sur le fait que l’Iran « n’accorde aucun privilège au-delà des opérations d’inspection définies par le Conseil suprême de la sécurité nationale », expliquant que la loi a confié au Conseil le soin de déterminer les niveaux d’inspection, et que celui-ci en a fixé le cadre spécifique.

      Il a ajouté que les inspecteurs de l’AIEA ne disposent actuellement d’un droit d’accès qu’à deux installations seulement, à savoir la centrale nucléaire de Bouchehr et le réacteur de Téhéran, affirmant que les inspections se limitent à ces deux installations et que l’Iran s’en tient à ce cadre.

      Concernant les avoirs iraniens gelés, M.Ghalibaf a indiqué que les États-Unis avaient répété à maintes reprises qu’ils ne verseraient aucun argent à l’Iran, mais qu’après la visite au Qatar et les médiations qui ont eu lieu, ils se sont engagés à libérer six milliards de dollars d’avoirs gelés, puis à en libérer six autres milliards.

      Il a ajouté que les discussions de Zurich en Suisse ont également vu une accélération de la libération des fonds et de la suspension des sanctions.

      M.Ghalibaf a réaffirmé que les discussions entre l’Iran et les États-Unis se limitent exclusivement aux quatorze points figurant dans le protocole d’accord, soulignant que les États-Unis « ne peuvent ajouter aucun point à ces quatorze points durant les négociations ».

      L’Iran et les États-Unis avaient conclu jeudi un cycle de discussions indirectes à Doha.

      Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et chef de la délégation iranienne dans la capitale qatarienne, Kazem Gharibabadi, a précisé que les discussions de la délégation iranienne s’étaient limitées aux délégations qatarienne et pakistanaise, et que la délégation iranienne n’avait eu aucune rencontre avec la partie américaine.

      M.Gharibabadi a expliqué que les discussions de Doha ont porté sur les mécanismes de mise en œuvre des clauses du « protocole d’accord d’Islamabad », en particulier ce qui concerne le Liban et le dossier des avoirs iraniens gelés.

      De son côté, le porte-parole du ministère qatarien des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a annoncé jeudi la réalisation de progrès positifs sur les questions liées à l’accord entre Washington et Téhéran, à l’issue de réunions séparées menées par les médiateurs qatariens et pakistanais avec les négociateurs américains et iraniens à Doha.

      Al-Ansari a déclaré sur la plateforme « X » qu’« un progrès positif a été enregistré concernant les questions relatives au protocole d’accord signé à Islamabad, sur la base des résultats du sommet du lac de Lucerne ».

      Il a indiqué que les parties ont convenu de poursuivre les discussions au cours de la période à venir, la date de la prochaine réunion devant être fixée dès que possible après la fin des funérailles du Guide suprême iranien, le martyr Sayed Ali Khamenei.

      Source : Traduit à partir d'AlAkhbar

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