« Assassiner Trump, Vance, Netanyahu et Musk »… Huit hommes accusés d’avoir comploté un attentat contre la Maison Blanche

Un grand jury fédéral américain a inculpé huit hommes pour avoir planifié une attaque contre un événement d’arts martiaux mixtes organisé à la Maison Blanche en juin dernier, a annoncé le ministère américain de la Justice.

Le ministère a expliqué que l’acte d’accusation avait été émis à Columbus, dans l’Ohio, où les premières arrestations avaient eu lieu, précisant que tous les autres accusés avaient été arrêtés plus tard et que leur âge variait entre 19 et 32 ​​ans.

Les accusés ont été inculpés de deux infractions principales : « complot en vue de fournir un soutien matériel à des terroristes et complot en vue de commettre un meurtre sur le territoire du gouvernement fédéral et de tuer un fonctionnaire du gouvernement fédéral ».

Le ministère de la Justice a déclaré que les accusés avaient prévu d’assassiner le président américain Donald Trump, le vice-président JD Vance, plusieurs autres responsables américains, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le milliardaire Elon Musk, ainsi que « d’autres cibles de haut niveau », lors de cet événement.

Selon le ministère de la Justice, les accusés auraient participé à des groupes de discussion et des forums en ligne sur les applications Signal, Discord, TikTok et Instagram.

Le FBI a annoncé le mois dernier avoir déjoué l’attaque planifiée, expliquant que le plan consistait à utiliser des drones chargés d’explosifs pour bombarder le côté nord de la Maison Blanche, dans le but de pousser les participants vers l’une des sorties, où des tireurs d’élite avaient l’intention d’abattre les politiciens et autres personnes en fuite.

Trump a assisté à l’événement, qui s’est déroulé sans incident, en compagnie de plusieurs élus républicains, de donateurs et de responsables de l’administration américaine, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, tandis que Netanyahu n’y a pas assisté.

Source : Médias