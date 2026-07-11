Le guide Mojtaba Khamenei promet que le sang du guide martyr sera vengé

L’ayatollah Sayyed Mojtaba Husseini Khamenei a publié une déclaration à l’occasion des funérailles solennelles de l’imam martyr Sayyed Ali Khamenei (que Dieu sanctifie son âme pure) en Irak et en Iran.

Après avoir salué la forte mobilisation des Iraniens et des Irakiens aux funérailles, il a promis que le sang du guide martyr et de tous les martyrs des guerres imposées par les États-Unis et Israël sera vengé, conformément à la volonté du peuple iranien.

Il a assuré que cette vengeance ne dépend ni de sa présence ni de celle d’aucun autre dignitaire. « Que nous soyons présents ou non, cela se réalisera, et bientôt, des hommes et des femmes libres du monde entier joueront leur rôle dans cette mission divine », a-t-il affirmé.

L’intégralité du texte ci-dessous :

« Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Que la paix soit sur toi, ô vengeur de Dieu et fils de Son vengeur, toi dont le sang a été injustement versé. Que la paix soit sur toi, ainsi que sur ton grand-père, ton père, ta mère, ton frère et les irréprochables parmi tes descendants. Que la paix soit sur l’Imam dont l’appel vivifiant a retenti, un écho puissant de la mission prophétique, jusqu’aux confins de l’histoire, donnant naissance à la Révolution islamique en Iran. Cette révolution était fondamentalement husseinie, construite et élevée sous la bannière et sur la voie de Hussein (que la paix soit sur lui). Le martyr d’Iran a lui aussi été élevé sur cette voie ; il était husseini, pensait husseini, agissait husseini, luttait et résistait husseini, vivait husseini et offrit son sang husseini pour la cause de l’école de Hussein, atteignant ainsi le martyre.

Parmi les Husseinis se trouvent des hommes dont le sang a été injustement versé pour Hussein, et pour « Pour la cause de son école et de sa voie (que la paix soit sur lui), la nation islamique se lève, s’unissant ainsi… »

Nous vivons Achoura et Karbala. Aujourd’hui, cette même épopée de Hussein a ranimé notre peuple et conféré une nouvelle dimension à la pensée du grand Imam Khomeiny et de l’Imam Khamenei, martyr. C’est cette épopée qui insuffle la vie à la cause, l’écho du cri de Hussein l’opprimé (que la paix soit sur lui), ce cri : « Y a-t-il quelqu’un pour m’aider ? », lancé en Iran, puis en Irak et dans d’autres pays, ébranlant les fondements du mensonge.

En cette occasion, je tiens également à exprimer ma sincère gratitude aux dizaines de millions de personnes qui ont fait une apparition retentissante, historique et décisive dans les villes et les villages d’Iran et d’Irak, notamment à Téhéran, Qom, Najaf, Karbala et Machhad.

Notre peuple réclame vengeance pour le sang d’Hussein (que la paix soit sur lui). Cette grande nation a, au fil des ans, offert ses fils en sacrifice pour la cause d’Hussein (que la paix soit sur lui) et dans la guerre contre les ennemis d’Hussein et l’esprit de zèle husseini, et aujourd’hui elle exige également vengeance pour son propre sang et le sang des Husseins de cette époque.

Et maintenant, je m’adresse à notre Imam martyr, en disant :

Ô toi qui as été lésé et opprimé, ô toi qui as été noble et opprimé, ô juste serviteur de Dieu, alors que nous faisons nos adieux à ta dépouille, les yeux emplis de larmes et le cœur brisé, nous te jurons de préserver l’école de ta pensée, de suivre fidèlement le droit chemin que tu as tracé, de ne pas craindre les épreuves de ce chemin et de lier nos cœurs, comme tu l’as fait, à la bonne nouvelle et aux promesses divines.

Nous te jurons de venger ton sang pur et celui de tous les martyrs de ces deux guerres, versé par ces assassins honteux et criminels. Cette vengeance est l’exigence de notre peuple et elle doit inévitablement être accomplie. Ces criminels, dont les noms sont énumérés en entier, du premier au dernier, emporteront dans leur tombe le souhait de mourir en paix dans leur lit. Et qu’ils sachent que cela ne dépend ni de ma présence ni de celle d’aucun autre dignitaire. Que nous soyons présents ou non, cela se réalisera, et bientôt, des hommes et des femmes libres du monde entier joueront leur rôle dans cette mission divine.

Ô père martyr de la nation, félicitations pour avoir goûté au nectar du martyre, que tu as tant désiré. Béni sois-tu d’avoir revêtu le manteau du martyre, ton corps portant les marques de ta mère, la pure Fatima al-Zahra, de ton grand-père, Abou Abdallah al-Hussein, et d’Abou al-Fadl al-Abbas (que la paix soit sur eux). Et vous, ses compagnons opprimés, victimes d’une attaque surprise de l’ennemi et élevés en martyrs, bénis soyez-vous, car vous êtes désormais les hôtes de ce Maître dont vous avez sans doute maintes fois expérimenté la miséricorde et la bonté. Ce Maître, qui représente la porte de la miséricorde divine pour tous, et particulièrement pour les habitants de cette terre, est maintenant votre hôte, et Sa présence bienveillante est devenue votre demeure.

Ô Maître exalté, ô Glorieux, ô Imam compatissant, ô Abu al-Hasan al-Rida al-Murtada, que la plus grande des bénédictions de Dieu soit sur toi. Le corps démembré de l’un de tes serviteurs et sa pure descendance reposent désormais en cette terre sacrée, après des années d’efforts assidus et de lutte inlassable. À ses côtés reposent les corps des martyrs de sa famille, chacun rappelant un martyr du désert de Karbala. Ils reposent ici jusqu’au jour où, par la volonté de Dieu, le Mahdi tant attendu (que Dieu hâte son retour) apparaîtra, soleil radieux perçant les ténèbres, pour inonder le monde de la lumière de la miséricorde divine. En ce jour, que nous espérons très proche, il – que Dieu hâte son retour – sera accompagné des étoiles des justes, des martyrs et des saints. Nous espérons que notre maître martyr sera parmi eux, pour recréer des scènes de lutte pure et porteuse d’espoir et d’accomplissement de l’alliance du « Ne suis-je pas ? » Peut-être ces compagnons seront-ils également avec lui ce jour-là.

Ô Maître compatissant, nous Te confions notre maître qui a tout donné pour Toi, ainsi que ses compagnons martyrs, afin qu’ils soient honorés par Ta bonté et Ta sollicitude, et que, comme ils ont joui de l’abondance de Ta bonté durant leur vie terrestre, ils en jouissent désormais d’une manière plus complète et plus sublime.

En conclusion, nous présentons une fois de plus nos condoléances à notre maître, l’Imam tant attendu (que Dieu hâte son retour), et nous implorons le Seigneur Miséricordieux d’inclure dans Ses prières le maître des martyrs d’Iran, ses compagnons martyrs et tous les martyrs, et de demander au Tout-Puissant (qu’Il soit glorifié et exalté) d’accorder les plus hauts rangs à tous les martyrs, la patience et la récompense à leurs familles, et une victoire décisive et imminente au peuple iranien opprimé, si Dieu le veut. »