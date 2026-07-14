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Télévision iranienne : 5 explosions entendues à l’ouest de la ville de Bandar Abbas au sud de l’Iran.
14-07-2026 12:23 PM
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Sud-Liban : raid de drone ennemi israélien sur la localité de Nabatiyeh al-Fawqa
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Détroit d’Ormuz : Un pétrolier norvégien touché par une explosion provoquée par un engin non identifié au large des côtes omanaises tôt mardi, sans faire de victime. (La compagnie maritime Stolt Tankers).
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Le ministère iranien des AE condamne la désignation par le gouvernement britannique du CGRI comme une « menace » : une décision contraire au droit international dont la Grande-Bretagne subira les conséquences politiques et juridiques.
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