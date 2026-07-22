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    Iran|Vice-gouverneur de Hamedan : agression américaine sur des sites dans le district de Kaboudarahang

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      Reuters : L’Espagne maintient l’interdiction d’utiliser son espace aérien pour les forces aériennes américaines participant à la guerre iranienne

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      Armée iranienne : La base de Doha constitue l’une des plus importantes bases militaires américaines dans l’ouest du Koweït et un centre de soutien pour les soldats présents en Asie de l’Ouest

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      Armée iranienne : Nous avons visé les dépôts de munitions et les équipements logistiques des forces américaines dans la base de Doha au Koweït

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