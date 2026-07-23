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    Sud-Liban : tir de drone ennemi à proximité d’une ambulance de la défense civile de L’Organisme sanitaire à Nabatiyeh Fawqa. Des blessés légers.

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