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    Pentagone : 18 morts et 624 blessés parmi les soldats américains depuis le début de la guerre contre l’Iran

      Rédaction du site

      Le département de la Guerre américain ( le Pentagone ) a publié son dernier bilan. Il fait état de 18 soldats américains tués et 624 blessés depuis le déclenchement de la guerre contre l’Iran, le 28 février dernier.

      Le Pentagone a précisé que ce bilan inclut 4 soldats tués et 140 autres blessés lors des frappes iraniennes menées ces derniers jours.

      Il y a quelques jours, le Commandement central américain (CENTCOM) avait déjà fait état de pertes en Irak et en Jordanie.

      Un soldat américain a été tué et un autre blessé dans le nord de l’Irak, lors de la neutralisation d’un drone suicide iranien. Par ailleurs, 3 autres soldats ont perdu la vie dans une attaque contre la base « Muwaffaq al-Salti » (Al-Azraq). Ces pertes ont poussé plusieurs parlementaires américains à réclamer l’arrêt de la guerre contre l’Iran.

      De son côté, le quartier général central « Khatam al-Anbiya » en Iran a annoncé l’application d’une règle stricte sur le terrain face aux forces américaines : « pour chaque citoyen de l’Iran islamique tombé en martyr, un élément américain connaîtra la mort ».

      Source : Médias

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