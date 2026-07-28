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    Cisjordanie occupée : Les forces ennemies démolissent des structures résidentielles dans le complexe d’Aïn al-Hilweh, dans la vallée du Jourdain (Correspondant d’Al-Manar)

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      Ministre israélien de la Guerre : J’ai donné l’ordre à l’armée de se préparer à occuper un camp en Cisjordanie, comme nous l’avons fait à Tulkarem, Nour Shams et Jénine.

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      Crimes ennemis à Bint Jbeil : « Les institutions éducatives et sociales restent la principale cible des attaques de l’entité israélienne », selon la ministre de l’Education

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      Oman présente à l’Iran une proposition bénéficiant d’un soutien régional concernant le détroit d’Ormuz (Reuters)

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