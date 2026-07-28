Crimes ennemis à Bint Jbeil : « Les institutions éducatives et sociales restent la principale cible des attaques de l’entité israélienne », selon la ministre de l’Education

La ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Mme Rima Karami, a publié une déclaration condamnant la destruction du complexe éducatif et social Abdel Raouf Fadlallah dans la localité d’Ainatha, dans le district de Bint Jbeil.

« Les institutions éducatives et sociales restent la principale cible des attaques de l’entité israélienne », a-t-elle déploré.

Indiquant que le complexe détruit comprenait le lycée Al-Ishraq, l’association caritative Al-Khair et Dar Al-Ra’fa, la ministre a indiqué que « cette destruction systématique d’établissements d’enseignement et de soins prouve à chaque fois que l’ennemi s’efforce de rendre le retour dans les villages occupés plus difficile, car les écoles sont essentielles à la survie des familles dans leurs villes et villages. »

Elle a ajouté : « Face à cette dure réalité, nous réitérons notre appel et élevons la voix, exhortant les pays majeurs et influents à faire pression sur l’entité israélienne pour qu’elle mette fin à la démolition des établissements d’enseignement et des habitations, d’autant plus que nous sommes encore au début du processus de négociations visant à instaurer le calme et le retrait israélien de nos terres. »

Samedi 25 juillet, la municipalité de Bint Jbeil a condamné, dans un communiqué, avec la plus grande fermeté « les crimes et violations continus commis par l’ennemi israélien contre la localité, ses habitants et ses infrastructures publiques et privées, en violation flagrante du droit international humanitaire et de toutes les conventions qui interdisent de cibler les civils, les biens civils et les institutions publiques ».

Dans le dernier de ces crimes, l’ennemi israélien a détruit dans une zone limitée du quartier d’Al-Awaini, trois bâtiments gouvernementaux officiels : la deuxième école mixte officielle de Bint Jbeil (connue sous le nom d’école Sakina Baydoun), le Centre des affaires sociales qui comprend une crèche et une clinique médicale, et le bâtiment du département de Bint Jbeil appartenant à l’Autorité des eaux du Sud-Liban, dont les services s’étendent à des dizaines de villes des districts de Bint Jbeil, Tyr et Marjeyoun, selon le communiqué.

Destruction d’écoles et de centres de santé

La municipalité a noté que les attaques avaient précédé et affecté un grand nombre d’établissements d’enseignement, de santé, religieux et administratifs , notamment : le Centre de la Croix-Rouge libanaise dans le quartier de Dora, les écoles Al-Mahdi dans la zone de Shalaboun, le lycée public de Bint Jbeil, l’école technique Martyr Rani Bazzi, l’Institut technique de Bint Jbeil, l’école Al-Baraem, l’Institut CIS, l’école Al-Imdad pour personnes ayant des besoins spéciaux, le bâtiment de l’Université libanaise et Dar Al-Mu’allimin.

L’ennemi a également détruit un certain nombre de mosquées, notamment la Grande Mosquée et le complexe Ahl al-Bayt, et a attaqué directement l’hôpital Martyr Salah Ghandour et l’hôpital gouvernemental de Bint Jbeil, et a détruit les deux centres de l’Association Al-Risala pour les ambulances sanitaires et de l’Autorité islamique de la santé.

La municipalité a noté que « le 30 mars 2026, l’ennemi a ciblé une ambulance appartenant à l’Autorité islamique de la santé à l’intérieur de la cour de l’hôpital gouvernemental de Bint Jbeil, ce qui a conduit au martyre des deux martyrs Ali Hassan Bazzi et Zaher Nasser Bazzi, en plus de la destruction de l’entrepôt de médicaments de l’hôpital. »

Les attaques ont également consisté à incendier des parties du bâtiment gouvernemental de Bint Jbeil et du bâtiment municipal nouvellement construit, à détruire l’abattoir municipal, les stations électriques et de générateurs, la station de distribution d’eau de Saf al-Hawa, les routes publiques et principales, et le stade municipal de Bint Jbeil, en plus de milliers de maisons, d’unités résidentielles, de magasins, d’institutions économiques et de propriétés privées.

Le communiqué indique que « cette série de crimes s’inscrit dans le cadre d’une politique déclarée par les dirigeants ennemis, exprimée par leur ministre de la Guerre criminel, Israël Katz, lorsqu’il a parlé ouvertement de transformer de vastes zones du sud du Liban en ruines, comme ce fut le cas dans la bande de Gaza, et de mettre en œuvre ce qu’il a décrit comme le « modèle de Rafah », admettant la destruction de quinze mille à vingt mille maisons et la destruction complète de villages frontaliers dans le but de créer des zones dévastées et inhabitables. »

« Préparer des dossiers juridiques »

La municipalité de Bint Jbeil a appelé « l’État libanais, avec toutes ses institutions constitutionnelles, judiciaires et administratives, à ne pas se contenter de condamner, mais à prendre l’initiative de documenter officiellement et systématiquement ces crimes, et de préparer les dossiers juridiques nécessaires pour poursuivre leurs auteurs devant les instances et tribunaux internationaux compétents, et de préserver les droits des citoyens et de l’État libanais à réparation et à la responsabilité. »

La municipalité a souligné que « les crimes de guerre ne s’effacent pas avec le temps, et les droits de Bint Jbeil et de son peuple à retourner sur les lieux, à reconstruire, à obtenir réparation et à ce que justice soit faite resteront inébranlables, ni effacés par la destruction ni obscurcis par le silence du monde. »

Source : Médias