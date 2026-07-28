Une percée chinoise dans le domaine des puces électroniques déclenche un effondrement mondial des entreprises technologiques

Les actions des entreprises technologiques mondiales ont fortement chuté après que la Chine a réalisé une percée significative dans le développement de machines essentielles à l’essor de l’intelligence artificielle.

La cotation de l’indice de référence sud-coréen Kospi a été brièvement suspendue après une chute de plus de 10 % dans la nuit, suite à une vente massive d’actions de sociétés de semi-conducteurs à l’échelle mondiale.

Ce déclin est dû aux informations selon lesquelles la Chine avait commencé la production en masse des machines nécessaires à la fabrication de microprocesseurs de pointe.

Selon le site web « The Information », la société chinoise « Shanghai Yuliangsheng » a commencé à produire des outils de lithographie ultraviolette profonde, qui sont des outils essentiels dans le processus de fabrication des semi-conducteurs.

Jusqu’à présent, cette technologie était contrôlée par les géants occidentaux de la fabrication de puces.

Lundi, les actions d’ASML, l’entreprise la plus valorisée d’Europe et un fabricant leader de cette technologie, ont chuté de plus de 8 %.

Les marchés boursiers japonais (Nikkei) et taïwanais (TAIEX) ont également chuté de plus de 4 % en raison des craintes que cette faille puisse nuire aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement de l’intelligence artificielle.

Les actions des fabricants de puces sud-coréens Samsung et SK Hynix, qui ont été des moteurs clés de la forte hausse du marché cette année, ont également chuté de plus de 12 % chacune.

Les actions des deux sociétés ont chuté de près de 50 % depuis qu’elles ont atteint des sommets historiques le mois dernier, tandis que l’indice Kospi a reculé de plus de 30 %.

« Journée sombre à Wall Street »

Stephen Innes, de SPI Asset Management, estime que ce déclin ne témoigne pas d’un effondrement de la demande de semi-conducteurs ni d’un abandon par les géants de la technologie de leurs investissements dans l’infrastructure d’intelligence artificielle.

Il a déclaré : « Ce qui a changé, c’est la volonté du marché de tirer profit de ces promesses à presque n’importe quel prix. »

Il a ajouté : « Le secteur de l’IA a fonctionné comme une roue qui tourne ces dernières années : la hausse des cours boursiers a encouragé davantage de dépenses, ces dépenses ont renforcé les attentes de bénéfices plus élevées, et ces attentes ont de nouveau fait grimper les valorisations. »

Il a poursuivi : « Et maintenant, cette même roue commence rapidement à semer la confusion chez les investisseurs. »

La forte baisse du marché mardi est intervenue après une journée morose à Wall Street.

Les actions de Nvidia ont chuté de 5 %, effaçant 250 milliards de dollars (188 milliards de livres sterling) de capitalisation boursière, ce qui en fait la plus grande entreprise cotée au monde, en une seule journée.

Les actions de son concurrent SanDisk ont ​​également chuté de 11 %, et celles d’AMD ont reculé de 5 %.

Source : Médias