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    Les réserves de gaz européennes ont atteint un niveau historiquement bas dans le contexte de la guerre avec l’Iran. (The Independant)

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      Ministre israélien de la Guerre : J’ai donné l’ordre à l’armée de se préparer à occuper un camp en Cisjordanie, comme nous l’avons fait à Tulkarem, Nour Shams et Jénine.

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      Crimes ennemis à Bint Jbeil : « Les institutions éducatives et sociales restent la principale cible des attaques de l’entité israélienne », selon la ministre de l’Education

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      Oman présente à l’Iran une proposition bénéficiant d’un soutien régional concernant le détroit d’Ormuz (Reuters)

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