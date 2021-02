Des frappes aux drones ont de nouveau été réalisées ce lundi 15 février par les forces de Sanaa. Elles ont visé deux aéroports saoudiens: celui d’Abha au sud de l’Arabie, et celui de Djeddah à l’ouest et ont abouti à la suspension de leur fonctionnement provisoirement.

« L’armée a mené une attaque aérienne contre les aéroports internationaux de Djeddah et d’Abha ce lundi matin avec des drones Samad-3 et Qasef-2K […] ce qui a abouti à l’arrêt du fonctionnement de ces deux aéroports pendant deux heures », a fait savoir sur Twitter le porte-parole militaire des forces de Sanaa, Yahya Sarii (Saree).

A noter que les forces armées de Sanaa comptent dans leurs rangs des Unités de l’armée yéménite aux côtés de combattants des forces populaires d’Ansarullah.

« Cette attaque est une riposte au projet d’escalade de l’offensive militaire et à l’embargo continu contre notre peuple », a-t-il souligné.

Selon l’agence russe Sputnik, l’Arabie saoudite n’a pas encore commenté les informations sur la perturbation du trafic aérien à Djeddah et Abha.

Il s’agit de la sixième attaque houthie en cinq jours contre des cibles saoudiennes.

Le 10 février, des drones Qasef-2K ont bombardé l’aérodrome où sont stationnés les avions militaires dans l’aéroport d’Abha, selon le site web de la chaine de télévision yéménite proche d’Ansarullah, al-Masirah.

Le jeudi 11 février, c’est la base de Khamis Mcheit qui a été bombardée à son tour, au moyen d’un missile balistique dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.

Le vendredi 12 février, aussi bien l’aéroport d’Abha que la base de Khamis Mcheit ont été bombardés au moyen de drones de type Qasef-2k.

Le samedi 13 février, un drone de type Samad-3 a frappé l’aéroport d’Abha.

Selon Sputnik, le dimanche 14 février, la coalition arabe commandée par l’Arabie saoudite a annoncé avoir intercepté et détruit deux drones chargés d’explosifs tirés par les houthis visant des cibles civiles à Khamis Mcheit, près d’Abha. Cette attaque a touché l’aéroport d’Abha, dans le sud du royaume wahhabite.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite, avec le soutien des puissances occidentales veut imposer militairement le président yéménite contesté et démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi. Elle a lancé depuis 2015 une guerre meurtrière contre ce pays sans parvenir à vaincre les houthis et leurs alliés.

Cette guerre a coûté la vie à plus de 233.000 Yéménites, en majorité des civils, et a déplacé des millions de yéménites. Elle a provoqué la pire crise humanitaire en cours dans le monde selon l’ONU qui alerte contre le risque de la famine et des épidémies.

Source: Divers