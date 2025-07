Le célèbre milliardaire suédois de l’immobilier Roger Akelius a annoncé son intention de vendre une partie de ses parts dans Castelium, l’un de ses investissements les plus importants, afin de financer des projets humanitaires et de développement à Gaza, selon le magazine financier Avarsvarden.

Akelius, connu pour ses initiatives philanthropiques audacieuses, a déclaré que le produit de la vente serait entièrement consacré à des projets de développement pour les Palestiniens, compte tenu de ce qu’il a décrit comme la « détérioration de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens ».

« Les Israéliens n’agissent pas comme le peuple élu de Dieu, mais comme des serviteurs de Satan », a déclaré le milliardaire au journal. Il a été accusé d’antisémitisme par de nombreux journalistes et militants sionistes.

Dans une interview accordée au journal Dagens ETC en novembre, Akelius a déclaré que le Hamas devrait être décrit comme un groupe de « combattants de la liberté ».

If Swedish property mogul Roger Akelius’s recent remarks to a leading Swedish business journal, praising Hamas and indulging in antisemitic tropes, were translated into English, I suspect he’d find himself in rather hot water. Appealing to segments of the Swedish left may win…

— Mikael Pawlo (@mpawlo) July 9, 2025