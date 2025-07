Le président syrien par intérim Ahmad Al-Charaa a participé à au moins une réunion avec des responsables israéliens en Azerbaïdjan, c’est ce qu’a révélé le samedi 12 juillet la télévision israélienne i24.

Une source syrienne proche de Charaa a déclaré à la chaîne israélienne « qu’il s’agit d’une série de deux ou trois rencontres entre les parties, avec la participation du ministre syrien des Affaires étrangères Asaad al-Shaibani et d’Ahmad Al-Dalati, le responsable gouvernemental syrien chargé des réunions sécuritaires avec ‘Israël’ ».

« Quant à la délégation israélienne, elle comprenait un envoyé spécial de Benjamin Netanyahu, en plus de personnalités sécuritaires et militaires », a indiqué i24.

Et de préciser : « Ces réunions visent à discuter de détails supplémentaires concernant l’accord de sécurité qui doit être signé entre Israël et la Syrie, ainsi que d’autres questions liées à l’Iran, au Hezbollah, aux factions palestiniennes et à l’avenir des Palestiniens dans la bande de Gaza ».

La réunion a notamment abordé « la possibilité d’ouvrir un bureau de coordination israélien à Damas, sans statut diplomatique », a-t-on ajouté de même source.

Et de renchérir : « la décision d’Israël et des États-Unis d’organiser ces réunions en Azerbaïdjan vise à envoyer un message à l’Iran ».

Charaa est en visite à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, où il a rencontré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Lors de cette visite, un protocole d’accord a été signé entre les deux parties, incluant la coopération et la coordination dans le secteur de l’énergie, l’approvisionnement en gaz naturel de la Syrie via la Turquie et la coopération en matière d’exploration pétrolière.

Avant sa visite à Bakou, le président syrien par intérim avait rencontré le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Tzachi Hanegbi, à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, lors d’une réunion coordonnée par le président émirati Mohammed ben Zayed.