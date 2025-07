Après une mise en garde à l’adresse du Liban, qui pourrait revenir à Bilad el-Cham , l’émissaire américain Thomas Barrack a tenu à clarifier ses propos samedi soir, assurant qu’il ne s’agissait pas d’une « menace » à l’encontre du Liban.

A noter, le terme traditionnel arabe Bilad al-Cham ou Bilad al-Sham ou Bilad el-Chem est le nom donné par les conquérants arabes au Moyen Âge à la Grande Syrie. Cette région contenait l’équivalent des États actuels de Syrie, Liban, Jordanie et Palestine occupée, plus une partie du sud-est de l’actuelle Turquie . Le Bilad el-Cham n’est pas exactement synonyme de Grande Syrie ou de Levant, car la Grande Syrie a pu être considérée comme une trop petite région, et que Levant a parfois désigné une région plus étendue.

Barrack a écrit sur son compte X : « Mes propos d’hier saluaient les avancées impressionnantes de la Syrie, ils ne constituaient en aucun cas une menace pour le Liban ».

Barrack a affirmé avoir « constaté une réalité : la Syrie progresse à une vitesse fulgurante pour saisir l’opportunité historique offerte par la levée des sanctions décidée par le président américain », et qui pourrait se concrétiser en « investissements venant de Turquie et des pays du Golfe, des démarches diplomatiques envers les pays voisins, et une vision claire pour l’avenir ».

« Je peux assurer que les dirigeants syriens souhaitent uniquement la coexistence et la prospérité mutuelle avec le Liban, et les États-Unis sont déterminés à soutenir cette relation entre deux voisins égaux et souverains, dans la paix et la prospérité », a conclu Barrak.

Pour rappel, Tom Barrack a mis en garde le Liban, dans un entretien avec le média émirati The National publié samedi, contre la « menace existentielle » à laquelle le pays fait face, soulignant « vous avez Israël d’un côté, l’Iran de l’autre, et maintenant la Syrie qui se manifeste si rapidement que si le Liban ne bouge pas, il redeviendra Bilad al-Cham ».

Source: Médias