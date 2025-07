La chaîne israélienne Channel 12 a comparé la guerre en cours dans la bande de Gaza à la première guerre du Liban (qui a débuté en 1982 et a prolongé l’occupation israélienne du sud jusqu’au Jour de la Résistance et de la Libération en 2000), au cours de laquelle « des soldats étaient tués de manière inutile et continue », la décrivant comme « 18 années de sang ».

Barak Sari, conseiller stratégique de la chaîne, a déclaré : « Des soldats israéliens étaient tués au Liban, et finalement, nous sommes tous partis. Cela ressemble aussi à la guerre de Gaza. Ce n’est pas bon et c’est inutile. Je trouve cela frustrant, car il n’y a aucun résultat ».

Sari a reconnu que « la pression militaire n’a pas permis la libération de prisonniers, malgré le contrôle israélien sur de vastes zones de la bande de Gaza ».

Sari a critiqué les objectifs et les résultats de la guerre israélienne contre Gaza, qui dure depuis le 7 octobre 2023, notant : « Personne ne comprend où cette guerre nous mène ».

Des soldats sont tués et l’armée est gravement épuisée

Dans le même ordre d’idées, Ofer Shelah, ancien député israélien à la Knesset, a admis que « la guerre contre Gaza a épuisé ses acquis et qu’aucun autre résultat n’a été obtenu depuis plus d’un an ».

Shelah, directeur du programme de politique de sécurité nationale « d’Israël » à l’Institut d’études de sécurité nationale, a décrit la guerre contre Gaza comme « des soldats tués et une armée gravement épuisée ».

Évoquant les projets de déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza, Shelah a affirmé que, « contrairement aux espoirs des responsables israéliens, les habitants de Gaza ne partiront nulle part ».

Sans la fin de la guerre, il n’y aura pas de retour des prisonniers

Shelah a exigé la fin de la guerre et a critiqué la conduite « d’Israël » dans les négociations, affirmant « qu’Israël n’est pas prêt à accepter le maximum, qui est le minimum, accepté par le Hamas depuis le 8 octobre 2023 ».

Il a expliqué que « ce point (le point de rencontre entre le maximum et le minimum) est la fin de la guerre sous sa forme actuelle et la conclusion d’un accord prévoyant le retour de tous les prisonniers ».

Par ailleurs, Shelah a souligné que « tant que ce point ne sera pas sur la table des négociations et que le gouvernement israélien cherchera autre chose que la fin de la guerre, il n’y aura pas d’accord prévoyant le retour de tous les prisonniers ».

Le Hamas est invincible

Dans ce contexte, le général de réserve de l’armée israélienne Yitzhak Brick a également pris la parole, accusant le chef d’état-major Eyal Zamir « de ne pas avoir dit la vérité sur la guerre ».

Brick a souligné que « les soldats israéliens meurent en vain à Gaza, reconnaissant l’incapacité à vaincre le Hamas », et notant que « les tunnels sont revenus sous le corridor de Philadelphie, le corridor de Morag et le corridor de Netzarim, avec des approvisionnements pour des mois ».

Source: Médias