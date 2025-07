Deux versions qui pourraient se compléter expliquent comment les affrontements ont éclaté depuis dimanche matin dans la province de Soueïda à majorité druze dans le sud syrien, entre les druzes et les bédouins.

L’une d’entre elles rapportent qu’un groupe inconnu a enlevé un syrien druze ce qui a incité le Conseil militaire conduit par cheikh Hekmat al-Hajari, le chef spirituel de la communauté druze à enlever 10 personnes parmi les fils des tribus bédouines.

La seconde rapporte qu’un commerçant de fruits et légumes originaire de Soueïda a été victime d’une attaque armée sur le chemin de retour de Damas. Il a été contraint par la force à descendre de son camion, a été insulté avec des termes confessionnels avant d’être jeté dans une zone dans une zone accidentée à 5 kilomètres de la route principale, après avoir été torturé. Son véhicule qui transportait 5 tonnes de légumes lui a été dérobé.

Cette version est soutenue par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) dont le président dit soutenir le gouvernement syrien actuel. Il assure que l’attaque contre ce druze a été perpétrée par un membre de la tribu bédouine al-Masmiya.

Depuis des affrontements ont éclaté entre des groupuscules druzes et d’autres bédouins notamment dans le quartier al-Mqawwas à l’est de la ville de Soueïda. Accompagnés d’enlèvements de part et d’autre. Des attaques de factions armées bédouines ont été signalées contre le village al-Soura à l’entrée de la province de Soueïda, et contre certains villages de l’ouest à savoir Labine, Jirine et al-Tira où des maisons ont été incendiées.

« Affrontements provoqués de toutes pièces ? »

Selon l’OSDH, il est à craindre que « ces affrontements ne soient provoqués de toutes pièces, pour servir de prétexte et imposer un contrôle sécuritaire total sur la province ». Et de signaler que les affrontements se poursuivent ainsi que les déplacements de population.

89 personnes ont été tuées depuis dimanche et 200 autres ont été blessées dans ces combats, selon l’OSDH, dont 50 druzes (dont 2 enfants), 18 bédouins et 12 éléments du ministère syrien de la Défense.

Ce dernier avait rendu compte de « la mort de 7 militaires pendant l’opération de désengagement à Soueïda, après avoir été pris pour cible par des groupes hors-la-loi ».

« Les forces de sécurité ont bombardé les villages »

Cheikh al-Hajari a refusé « l’intervention des forces de sécurité et des factions de Hayat Tahrir al-Cham » (ex-front al-Nosra d’Al-Qaïda) indiquant « qu’elles étaient entrées dans ce gouvernorat sous prétexte de protection mais ont bombardé les villages frontaliers et ont soutenu les groupuscules takfiris en utilisant des armements lourds et des drones ». Il a réclamé « une protection internationale pour préserver la vie des civils ».

« Quiconque s’oppose est diabolisé »

Le président de l’OSDH Rami Abdel Rahmane a confirmé la présence d’éléments portant des tenues militaires et sécuritaires officielles qui ont participé aux combats aux côtés des milices bédouines. Il a assuré que ces dernières ont utilisé des drones suicides dans leurs attaques.

« Quiconque exprime un point de vue opposé est victime d’une campagne… al-Hajari s’est opposé, il est devenu un diable… un alaouite qui n’est pas d’accord avec toi est taxé d’être un partisan du régime (déchu)… les FDS ne sont pas d’accord avec vous, ils sont diabolisés … un sunnite qui n’est pas d’accord avec toi devient aussi un partisan de l’ex-régime… Ce pays devrait être une démocratie », a déploré Abdel Rahmane.

« Faire respecter l’état de droit »

Noureddine Al-Baba, porte-parole du ministère syrien de l’Intérieur, a annoncé qu’« en réponse aux appels de détresse et aux supplications des habitants de Soueïda, et en coordination avec les parties influentes de la province, un plan de déploiement sécuritaire a été élaboré par les ministères de la Défense et de l’Intérieur, dans le but de faire respecter l’État de droit et l’autorité de l’État, et de désarmer les groupes hors-la-loi ». Il a ajouté que « la situation évolue vers une issue décisive dans l’intérêt de l’État syrien, conformément à la vision fixée par la présidence de la République ».

Un énorme convoi de chars de la 52e division de l’armée syrienne a été vu en train de se diriger vers la province de Soueïda. Les dernières informations font état que les forces du ministère de la Défense se trouvent à 5 km de la ville de Soueïda.

Des avions israéliens ont violé ce lundi l’espace aérien du sud-de la Syrie pendant les affrontements. La chaine 12 israélienne a indiqué qu’ils ont bombardé des chars syriens qui avaient franchi les limites définies par Israël dans le sud de la Syrie.

