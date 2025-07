Le Hamas a déclaré lundi dans un communiqué que « le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est passé maître dans l’art de faire échouer les négociations les unes après les autres et refuse tout accord ».

Le Hamas a souligné que « ses combattants menent une guerre d’usure qui surprend l’ennemi chaque jour par des tactiques de terrain innovantes, lui faisant perdre l’initiative et perturbant ses calculs, malgré sa puissance de feu et sa supériorité aérienne supérieures ».

Il a ajouté que « plus la guerre se prolonge, plus l’armée d’occupation s’enfonce dans les sables mouvants de Gaza et devient plus vulnérable aux frappes qualitatives de la résistance ».

Le Hamas a estimé que « le criminel Netanyahu plonge son armée et son entité dans une guerre futile et sans horizon », et que la poursuite de la guerre « menace non seulement la vie des prisonniers et des soldats, mais laisse également présager une catastrophe stratégique pour son entité ».

Il a également souligné que la « victoire absolue » prônée par Netanyahu est « une grande illusion destinée à masquer une défaite retentissante sur le terrain et en politique ».

Le Hamas a déclaré il y a quelques jours que les déclarations du Premier ministre israélien, dans lesquelles il a informé les familles de prisonniers de l’impossibilité d’un accord global, « confirment les intentions malveillantes d’entraver la conclusion d’un accord ».

Le mouvement a rappelé « qu’il a précédemment proposé de conclure un accord global, comprenant un échange de prisonniers, une cessation des hostilités et un retrait total des forces israéliennes, mais que Netanyahu a rejeté cette offre et continue de s’y soustraire ».

Source: Médias