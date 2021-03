Suite à sa participation à l’exercice naval international Aman-2021, la frégate russe Amiral Grigorovitch est entrée à Port-Soudan. Une première dans l’histoire moderne de la Russie.

La frégate Amiral Grigorovitch de la Flotte de la mer Noire (FMN) a fait escale à Port-Soudan, une première dans l’histoire moderne de la Russie, annonce le service de presse du district militaire Sud.

«L’équipage de la frégate Amiral Grigorovitch […] a effectué une visite à Port-Soudan où, en vertu d’un accord entre la Russie et la République du Soudan, un point de soutien logistique de la marine russe sera établi», indique le communiqué.

Pendant sa visite, la frégate se réapprovisionnera et le personnel se reposera après avoir participé à l’exercice naval international Aman-2021 dans les eaux de la mer d’Arabie qui s’est tenu les 15 et 16 février.

Aman-2021

Organisé par la marine pakistanaise, l’exercice Aman-2021 a réuni les forces navales de 45 pays, dont les États-Unis et la Turquie, membres de l’Otan, mais aussi la Russie et la Chine. L’événement visait à favoriser la coopération internationale pour lutter notamment contre la piraterie et le terrorisme.

Lors des exercices, les équipages des navires se sont entraînés à des manœuvres conjointes avec la formation d’ordres de marche et ont récupéré la cargaison d’un navire de ravitaillement en mouvement.

En outre, les militaires ont effectué des exercices de lutte contre la piraterie avec des tirs provenant des systèmes d’artillerie du navire, y compris sur des cibles de type Killer Tomato à une distance d’environ cinq kilomètres.

Source: Sputnik