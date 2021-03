Les Emirats arabes unis vont accueillir cette année l’exercice le plus complexe de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), destiné à tester la préparation et les capacités d’intervention des pays en cas d’urgence nucléaire grave, a annoncé mardi 9 mars un responsable émirati.

L’exercice de 36 heures, qui a lieu tous les trois à cinq ans, se déroulera à la centrale nucléaire de Barakah, sur la côte du Golfe, à l’ouest de la capitale Abou Dhabi et à quelque 340 kilomètres des côtes iraniennes.

« Au dernier trimestre de cette année, les Emirats accueilleront un exercice d’urgence international de l’AIEA, appelé ConvEx-3 », a déclaré le représentant permanent de ce pays auprès de l’AIEA, Hamad Al-Kaabi.

« Il permet à plus de 170 pays, dont des pays de la région, d’y participer », a-t-il ajouté.

ConvEx-3 est l’exercice d’urgence du plus haut niveau de l’AIEA. Il vise à évaluer les dispositions d’intervention d’urgence et les moyens d’action en place pour faire face à une situation d’urgence nucléaire ou radiologique grave pendant plusieurs jours, quelle qu’en soit la cause, selon l’Agence.

Les Emirats arabes unis ont bâti leur richesse sur le pétrole mais dépensent néanmoins des milliards pour diversifier leurs sources d’énergie afin de couvrir la moitié de leurs besoins d’ici 2050.

La centrale de Barakah, la première du monde arabe, a démarré en août lorsque les autorités ont appuyé sur le bouton du premier des quatre réacteurs, le second ayant reçu son permis d’exploitation mardi.

