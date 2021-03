Raids saoudiens contre Sanaa

La coalition saoudo-US a mené, mardi 9 mars, une série de raids contre la capitale Sanaa et plusieurs provinces yéménites.

Le correspondant de la télévision yéménite AlMasirah a fait état de trois frappes saoudiennes contre le quartier d’Al-Nahda à Sanaa.

Et puis à Saada (nord), les avions saoudiens ont bombardé à trois reprises plusieurs localités de cette province.

A Ma’rib (nord), la coalition saoudo-américaine a lancé 20 frappes contre le district de Sarwah, 8 raids contre les districts de Majzar et Medghal, et deux autres bombardements contre les districts d’Al-Jouba et de Rahba.

AlMasirah n’a par précisé si ces raids ont causé des victimes parmi les citoyens. Rappelons que des dizaines de milliers de Yéménites ont été tués depuis le début de la guerre lancée par l’Arabie et ses alliés contre le Yémen.

Sur un autre plan, le Média de guerre de l’armée yéménite et d’Ansarullah a publié les images du drone saoudien abattu au-dessus de la province de Jawf (nord). Le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a affirmé lundi 8 mars qu’un missile de l’armée a abattu un drone de reconnaissance saoudien de type Karayel.