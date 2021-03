La chaîne de télévision yéménite al-Masirah a fait des révélations fracassantes sur les relations secrètes entre l’ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh et la CIA. Elles révèlent surtout que les Américains ont obtenu de Saleh la remise du terroriste d’al-Qaïda Anwar Al-Awlaki, lequel semble avoir été relâché par eux, et qu’ils se sont entendus avec Saleh pour la réactivation des synagogues juives et l’établissement d’une base navale dans ce pays. Ils se sont surtout réjoui de la présence de maisons de prostitution à Aden.

La télévision proche du mouvement houthi Ansarullah s’est basé dans ses révélations sur des documents confidentiels ainsi que sur la teneur de deux appels téléphoniques entre l’ancien président yéménite et l’ancien directeur de la CIA américaine Georges Tenet où on entend la voix des deux hommes ainsi que celle du traducteur Mohamad Saddam.

Ces documents secrets sur les entretiens privés entre Saleh et Tenet révèlent « les ambitions américaines au Yémen et la relation de dépendance entre l’ancien régime et les États-Unis », estime al-Masirah, dans un reportage diffusé le mardi 16 mars.

Ali Abdallah Saleh avait été liquidé dans des circonstances mystérieuses, en 2017, après rompu avec Ansarullah dont le chef ِAbdel Malek al-Houthi avait qualifié le jour de sa mort: « c’est le jour de la fin du complot traitre »

Liens entre la CIA et al-Qaïda depuis l’attentat du USS Cole

La teneur de la première conversation téléphonique dans laquelle on peut entendre aussi bien la voix de Saleh, de Tenet et du traducteur Mohamad Saddam « comprend une reconnaissance de la relation directe entre les services de renseignement américains et les membres d’Al-Qaïda ainsi que l’implication de l’ancien régime dans cette trahison, et une reconnaissance de la direction de l’appareil de renseignement américain qu’ils avaient des relations directes avec les dirigeants d’Al-Qaïda », ajoute la télévision.

« L’appel comprend également une insistance américaine pour relâcher un membre du personnel du renseignement détenu dans la prison de la sécurité politique de la capitale Sanaa, à la suite du bombardement de l’USS Cole », révèle aussi le reportage.

uss_cole-jpg1Le 12 octobre 2000 alors qu’il est en cours de ravitaillement dans le port d’Aden, le destroyer lance-missiles USS Cole de la marine des États-Unis a fait l’objet d’une attaque suicide perpétrée à l’aide d’une embarcation piégée transportant de 180 à 300 kg de composition C-4 qui a perforé la coque. 17 marins américains ont été tués et 39 blessés. L’attaque a été revendiquée par al-Qaïda via sa branche locale Al-Qaïda dans la péninsule Arabique ainsi que par l’Armée islamique d’Aden.

Cette attaque a servi de prétexte pour placer le Soudan sur la liste terroriste américaine. Au motif que les deux éléments d’al-Qaïda ont été entrainés sur son sol. Dans le cadre des efforts entrepris par ce pays pour normaliser ses relations avec l’entité sioniste, Khartoum s’est engagé à indemniser les 17 marins américains tués en payant 30 millions de dollars, selon la BBC.

Saleh accepte de remettre Anwar al-Awalki aux Américains

Le contact entre le directeur de la CIA et Saleh « visait à libérer le takfiriste Anwar Al-Awlaki, un dirigeant d’al-Qaïda, qui détient à la fois les nationalités yéménite et américaine », précise le chef adjoint du Service yéménite de Sécurité et de Renseignement, le général de division Abdul Qadir al-Shami.

awlakiAl-Awlaki était « l’une des figures associées aux services de renseignement américains. Les Américains formaient des éléments au Yémen et les envoyaient effectuer des opérations à l’étranger pour les imputer au Yémen et s’en servir de prétexte pour y intervenir », a souligné al-Shami pour al-Masirah Tv.

Il a révélé que « les Américains, après la fin de la mission d’al-Awlaki, l’ont liquidé dans le gouvernorat d’Al-Jawf en 2011 ».

Evoquant le contenu du la deuxième appel téléphonique , al-Masirah rapporte que Saleh a informé Tenet le premier l’avait le jour même informé de son accord pour libérer l’agent arrêté à Sanaa et le remettre aux Américains.

Selon une source qui a visionné le reportage d’al-Masirah, ces révélations montrent que le Américains ont relâché al-Awlaki après que Saleh le leur a remis. Ce qui dévoile leur manière d’agir pour télécommander les groupes takfiristes d’al-Qaïda et consorts. D’autant que les mêmes procédés sont observés aujourd’hui en Syrie et en Irak aussi.

Une base US et la réactivation des synagogues juives et des maisons de prostitution

Dans la deuxième partie de son programme, la télévision yéménite révèle l’implication de Saleh dans l’établissement d’une base américaine dans le port d’Aden , la réactivation des synagogues dans ce pays et la promotion des maisons de prostitution.

Le reportage expose le document publié par le Département d’État américain qui comporte «des questions importantes sur le Yémen pour l’année 1998 dont des rapports détaillés géographiques, démographiques et économiques, en plus d’un aperçu de la présence militaire étrangère dans le pays».

Ce document du Département d’Etat américain « parle de la réactivation des synagogues juives et des églises chrétiennes et du rôle des forces américaines à Aden dans la protection des membres de la communauté juive de Saada et Sanaa ».

Il parle aussi « de maisons de prostitution et de lieux de divertissement qui seraient bien prisés voire encouragés par gens haut-placés dans le pouvoir ».

« Le rapport d’un bureau du Département d’Etat américain publié le 30 mai 1998, parle de l’établissement d’une base navale américaine des Marines dans la région de Buraiqa dans le gouvernorat d’Aden », poursuit-elle.

Dans le rapport il est question « d’équiper la base navale en appareils de reconnaissance, en avions de chasse et bombardiers, d’un porte-avions, de quelques sous-marins et de pièces militaires navales. Il comprend également un accord signé par le général Anthony Zinni, le commandant de l’US Central Forces au Moyen-Orient, avec le gouvernement yéménite, concernant les services de la base navale de Buraiqa ».

Il indique que « la base navale d’Aden œuvrera pour équiper le port militaire de pièces maritimes américaines, de carburant et d’autres services, et qu’elle travaillera également pour équiper le ports d’ancrage des navires de la marine américaine qui desservent le porte-avions américain opérant dans le Golfe et l’océan indien ».

Source: Médias