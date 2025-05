Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a déclaré que: « Depuis 77 ans, nous sommes confrontés à un projet israélien dans la région, soutenu avec force par les États-Unis et les pays occidentaux. L’objectif est d’implanter le colonialisme dans la région pour changer la face du Moyen-Orient. »

Et de poursuivre : « Au cours des dernières années, Israël a essayé de grignoter progressivement la Palestine, de 1948 à 1967, et certaines terres arabes, et il ne s’est retiré d’aucune position, que grâce à la Résistance. »

Impossible de tuer l’esprit de résistance à Gaza

Dans un discours prononcé lundi soir à l’occasion du 9ème anniversaire du martyre du grand chef de la Résistance, Mostafa Badreddine (Sayed Dhu al-Fiqar), Cheikh Qassem a souligné que « Gaza, terre de persévérance, de générosité et de sacrifice, a pu mener la bataille du Déluge d’Al-Aqsa grâce au leadership de la résistance et du noble peuple palestinien. Elle a pu dénoncer l’entité israélienne qui détruit des vies, tue des personnes, des enfants et la population en général, détruit des pierres et pratique un processus systématique de famine au su et au vu du monde entier et avec le soutien direct des États-Unis. »

« Cela indique qu’il y a une décision majeure visant à tuer l’esprit de résistance, mais c’est impossible. »

Et de renchérir: « Ils veulent mettre fin à la résistance à Gaza depuis un an et sept mois sans parvenir à leurs fins. Netanyahu veut détruire la vie en Palestine et à Gaza pour mettre fin à la résistance, mais il n’y parviendra pas, même s’il poursuit la guerre. »

« Netanyahu ne pourra pas y parvenir même si le monde s’unit à lui, car le peuple palestinien a offert des dizaines de milliers de blessés et de martyrs pour rester honorable et digne. »

La Résistance au Liban

« Et puis au Liban, après l’invasion israélienne du 17 mai 1983, Israël a tenté de signer un accord humiliant avec le Liban. Israël pouvait faire ce qu’il voulait au Liban. À l’époque, le rapport de force n’était pas en sa faveur. Deux députés, Najah Wakim et Zaher Al-Khatib, se sont levés et cet accord a failli être adopté, mais le cher peuple libanais, avec ses alliés, a réussi à faire échouer l’accord du 17 mai », a déclaré Cheikh Qassem.

« Israël a alors poursuivi son occupation et créé une armée d’agents. Après cela, Israël s’est retiré du sud en 2000 et n’a pas réussi à s’emparer du Liban grâce à la Résistance. Il a également échoué en 2006, lorsque le Liban est sorti victorieux grâce à l’équation armée, peuple et résistance ».

« J’entends certains se demander : qu’a fait la résistance au Liban ? Je leur réponds que depuis 1982, la Résistance a fait ce qui a empêché Israël de grignoter des terres libanaises et d’y conclure un accord humiliant », a ajouté Cheikh Qassem.

« Il a été dissuadé de 2006 à 2024, et le sud a connu une grande prospérité grâce à la résistance. Cependant, si Israël avait pu grignoter une partie du Liban de temps à autre, où en serait le Liban ? ».

Le chef du Hezbollah a expliqué : « Lors de la bataille d’Uli al-Bas (septembre 2024-novembre 2024), la Résistance, ainsi que le peuple et l’armée, ont fait preuve d’une ténacité légendaire qui a empêché l’ennemi de grignoter les terres libanaises. »

Et d’ajouter: « Oui, aujourd’hui, Israël reste présent dans certaines collines ou sur certains points, mais ces points auraient pu devenir la capitale Beyrouth s’il n’y avait pas de Résistance ».

Cheikh Qassem a souligné que « ces réalisations sont réelles, nécessaires et requises. La résistance est une option défensive et politique, et nous appelons à la préserver. Cependant la reddition face aux menaces mènent à la logique de la soumission et de l’asservissement. »

Pas question de capituler. Nous croyons à la victoire ou au martyre

« Conformément à la logique du droit, nous nous engageons à résister pour continuer à défendre notre terre, notre nation et nos générations. Quant à ceux qui veulent capituler, ils n’ont d’autre choix que de se soumettre. Quant à nous, nous n’accepterons rien d’autre que l’honneur pour notre nation, et les propriétaires légitimes sont toujours victorieux », a-t-il insisté.

Et de lancer : « Nous croyons à la victoire ou au martyre. La victoire constitue un triomphe, tout à fait comme le martyre. Car elle empêche l’ennemi d’atteindre ses objectifs et ouvre la voie aux générations futures. »

Le martyre de S.Nasrallah un modèle pour que la Résistance reste forte

Cheikh Qassem a souligné : « Nous croyons à la victoire ou au martyre sur le chemin de l’Imam Hussein (sur lui la paix), qui a refusé de reculer ou de se rendre à Yazid. Il est tombé en martyr tout en conservant sa conviction, et nous avons adhéré à sa démarche. »

« Dans cette démarche, nous avons présenté le maître des martyrs de la nation, Sayed Hassan Nasrallah, qui incarne cette approche. Son martyre est un modèle pour nous de persévérer et pour que la résistance reste honorable et forte. Son martyre est un appel à l’unité pour préserver la terre et la reconquérir afin de préserver l’honneur et la dignité. »

Et Cheikh Qassem de souligner : « Nous croyons toujours que la résistance est victorieuse grâce au sang des martyrs et à leurs sacrifices. »

Il a dans ce contexte affirmé que « l’ennemi est toujours vaincu », s’interrogeant : « Combien de temps l’ennemi continuera-t-il à tuer et à détruire ? Mais si nous tenons bon, l’ennemi sera vaincu et désespérera de nos sacrifices. Ce que fait l’ennemi renforce notre attachement à nos principes pour atteindre plus d’honneur et d’indépendance. »

Nous ne céderons pas aux menaces de l’ennemi

Concernant la violation par l’ennemi de l’accord du cessez-le-feu avec le Liban, Cheikh Qassem a déclaré : « Le Liban a rempli toutes ses obligations, mais Israël ne s’est pas retiré ni arrêté son agression. »

« L’agression israélienne d’il y a quelques jours contre les régions de Nabatieh et d’Iqlim al-Touffah était un jeu avec le feu et ne permettra pas à Israël d’obtenir ce qu’il souhaite. Il appartient à l’État libanais et aux parrains de l’accord d’agir plus efficacement. »

Il a dit à l’ennemi et à ceux qui le soutiennent : « Nous ne céderons pas aux menaces ni aux pressions et nous les affronterons avec toutes les formes de confrontation disponibles en fonction de la situation. »

« Si certains pensent que tout le monde nous attaque pour faire pression sur nous de diverses manières afin que nous abandonnions notre résistance et notre force sans coordination détaillée avec l’État libanais concernant la protection et la force du Liban, ils se trompent. »

Il a souligné que « le Liban se dirige aujourd’hui vers la stabilité, et ceux qui font obstacle à la stabilité sont Israël et son agression ».

« Qu’Israël respecte ses obligations au titre de l’accord, et nous parviendrons à un accord interne sur tous les détails. Il n’y a aucun problème entre nous, le président de la République, et les composantes du pays », a déclaré Cheikh Qassem.

Message aux partisans de la Résistance et à ceux qui servent Israël

Il a poursuivi : « Aux partisans de la Résistance, je dis que l’expérience a prouvé, tant au début qu’après le cessez-le-feu, que nous sommes forts sur le terrain et que nous pouvons prévenir les dangers et les objectifs de l’ennemi. »

Il a ajouté : « Vous êtes ceux qui reconquériront la terre grâce à votre persévérance, et vous êtes l’avenir prometteur du Liban avec sa résistance, son armée et son peuple. »

Et de souligner: « Il y a des priorités, à savoir mettre fin à l’agression, aux violations et à l’occupation, et libérer les prisonniers. L’État libanais est sommé à faire pression de toutes ses forces. »

Il a expliqué : « Pour ceux qui servent Israël, l’histoire des serviteurs d’Israël est sombre, et leur sédition a détruit le Liban, et de cette façon vous nuisez au pays. »

Il a souligné que « la reconstruction est un devoir du gouvernement » et a appelé « le gouvernement à inscrire ce sujet à la première de ses sessions ».

D’autre part, Cheikh Qassem a déclaré : « Les élections municipales et municipales ont démontré l’enthousiasme du peuple libanais pour la construction de l’État, et nous avons été parmi les premiers à confirmer qu’elles se tiendraient à temps. » Il a poursuivi : « Nous avons obtenu des succès en coopération avec le mouvement Amal dans de nombreuses villes, en particulier dans la région du Mont Liban, lorsque nous avons oeuvré pour parvenir à un consensus. »

Félicitations au Yémen pour sa victoire face aux USA

Sur un autre plan, Cheikh Qassem a félicité le Yémen pour sa victoire face aux USA et pour son soutien continu à la Palestine.

Il a dans ce contexte expliqué que le Yémen a réussi à forcer les USA à mettre un terme à son agression et n’a pas renoncé à sa conviction et à sa détermination à frapper l’entité sioniste.

Le chef du Hezbollah a également adressé ses salutations à la République islamique d’Iran, qui « arbore toujours la bannière de la liberté, et nous sommes fiers de nos relations avec ce pays ».