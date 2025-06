Le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz, a déclaré lors d’une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 13 que « le gouvernement israélien prévoyait d’assassiner le leader de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, Sayyed Ali Khamenei, lors de la récente guerre avec l’Iran, mais qu’il n’y avait « aucune possibilité opérationnelle » de le mettre à exécution.

Au cours de l’interview, dont un extrait a été diffusé au journal télévisé principal, le présentateur lui a demandé « pourquoi une opération visant à assassiner M. Khamenei n’a pas été menée »? Il a répondu : « S’il avait été dans le collimateur, nous l’aurions tué ».

Katz a ajouté : « Nous l’avons beaucoup cherché, mais nous n’avons pas pu le joindre », faisant référence aux tentatives de le retrouver lors de l’escalade militaire.

À la question de savoir si la décision de l’assassiner a été prise au niveau du cabinet de sécurité, il a répondu : « C’était la politique du Premier ministre et la mienne ».

Interrogé sur l’approbation américaine de cette décision, Katz a répondu : « Nous n’avons pas besoin d’une telle approbation ».

La déclaration de Katz fait suite à un cessez-le-feu entre l’Iran et « Israël », consécutif à une escalade militaire sans précédent qui a duré près de deux semaines et a comporté des échanges de tirs de missiles et de frappes aériennes sur des installations vitales.

Cette confrontation a entraîné une escalade des attaques mutuelles, sur fond de rumeurs de tentatives d’assassinat de l’ayatollah Khamenei.

Source: Médias