Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé : « Au Hezbollah, nous soutenons les choix de l’Iran en faveur de l’indépendance et contre l’occupation, l’hégémonie américaine et l’occupation israélienne ».

Il a ajouté : « Voici l’Iran, source de fierté et d’honneur, mais où est l’honneur chez les autres ? »

Il a poursuivi : « Par conséquent, nous affirmons et sommes fiers d’être aux côtés de l’Iran et d’être sous la tutelle de l’imam Khamenei, et il est naturel pour nous d’être ici ».

Il a souligné : « Le choix est de libérer le pays et de construire le pays, et non de se soumettre aux diktats ou à l’ennemi. Nous résisterons pour notre pays, quels que soient les sacrifices. Nous sommes les fils de l’imam Hussein (P), les fils du maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah, les fils des martyrs et les fils de cette lignée ».

Dans un discours prononcé lors de la première soirée des rassemblements de l’Achoura au complexe Sayyed al-Shuhada (AS), dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise, cheikh Qassem a déclaré : « L’Iran a prouvé qu’il était seul capable d’affronter ce tyran mondial, ainsi que le criminel l’entité sioniste temporaire et un important soutien européen. L’Iran ne reçoit aucun soutien d’autres pays ou de pays combattant à ses côtés, et il ne dispose d’aucune ligne d’approvisionnement. Il est seul, grâce aux capacités qu’il a créées ».

Il a noté : « Malgré toutes les pressions et les pratiques, l’Iran a résisté seul. Que Dieu bénisse ce jeune Iran généreux et dévoué. À lui seul, il a causé de graves dommages à l’entité israélienne, ce qui l’a incité à solliciter l’aide des États-Unis, voire sans leur soutien, l’entité n’aurait pas pu perdurer ».

Cheikh Qassem a noté que « l’Iran a établi sa position régionale et internationale par ses convictions et ses choix, et n’a point cédé ».

Il a insisté sur le fait que « l’Iran est aujourd’hui plus fort qu’avant la guerre. Il soutient la résistance, il est un allié de ses voisins et amis, et est capable d’assurer la sécurité collective des pays de la région sans l’aide des États-Unis et de leurs alliés ».

Il a poursuivi : « L’Iran a confirmé que l’intervention américaine ne vise qu’à protéger l’entité sioniste, qui poursuit son génocide à Gaza dans le silence du monde ».

Il a ajouté : « Le monde doit tirer une leçon de l’Iran, qui a résisté et a triomphé ».

Cheikh Qassem s’est interrogé : « Pourquoi cette agression contre l’Iran a-t-elle eu lieu ? »

Il a expliqué que « l’objectif principal des États-Unis et d’Israël dans la guerre contre l’Iran était de détruire toute force indépendante et influente soutenant la résistance et libérant la Palestine dans notre région ».

Il a souligné que « le péché de l’Iran est d’avoir soutenu les Palestiniens dans la libération de leurs terres occupées et de leurs lieux saints ».

Cheikh Qassem a indiqué « qu’Israël est une entité expansionniste et ne se contentera pas de toute la Palestine , ni d’occuper le plateau du Golan et au-delà. Il cherche plutôt à contrôler toute la région, comme le prouvent le temps et les faits ».

Il a poursuivi : « Israël s’efforce de contrôler et d’étendre son territoire pour son propre bénéfice et celui du tyran américain, et c’est pourquoi il a attaqué l’Iran dans le cadre de cette initiative expansionniste ».

Il a indiqué que « rien ne justifie leur discours d’agression, si ce n’est l’affirmation que l’Iran se dotera de l’arme nucléaire. L’Iran se contente d’affirmer que son programme nucléaire est pacifique, ce que confirme l’Agence internationale de l’énergie atomique. Pourtant, ils continuent de parler d’armes nucléaires pour justifier leur agression contre l’Iran ».

Il a ajouté : « Cette agression a démontré que, quoi qu’ait fait l’Amérique, la quasi-totalité des pays et des peuples du monde ont condamné l’agression contre l’Iran, ce qui signifie que cette agression est clairement criminelle ».

Cheikh Qassem a affirmé que « l’Iran a contrecarré les trois objectifs de l’agression : l’abolition de l’enrichissement nucléaire, qu’il possède et continue de posséder, et tout dommage qu’il est en mesure de réparer. Ils voulaient frapper le programme balistique iranien car il constitue une capacité défensive et, par conséquent, les missiles ont continué de frapper l’entité ennemie. Ils voulaient renverser le régime iranien, et cela n’a pas eu lieu ».

Il a poursuivi : « En d’autres termes, l’Iran a contrecarré tous les résultats et objectifs de l’agression, et a provoqué l’échec de l’agression ».

Cheikh Qassem a souligné « l’unité populaire sans précédent autour des dirigeants et du régime iraniens, et le ralliement autour de l’imam Khamenei pour défendre le pays contre l’agression ».

Il a expliqué que « cette unité confirme que le message du leader et de la révolution a eu un impact réel sur le peuple, les forces armées et les Gardiens de la révolution, qui ont résisté face à l’agression ».

Il a estimé que « c’est un excellent résultat, confirmant que l’Iran possède une superpuissance sans égale, fondée sur trois piliers :

Premièrement : un dirigeant déterminé, sage et inspiré, qui surmonte les difficultés et tient bon sur le champ de bataille, ne craignant aucun reproche et confiant dans la victoire.

Deuxièmement : un peuple au parcours éprouvé, au moins depuis la première victoire de la Révolution islamique jusqu’à nos jours (en passant par la guerre Irak-Iran), au cours de laquelle l’Iran a pu remporter la victoire. À l’époque, l’Irak était au premier plan, tandis que le monde entier se tenait à l’arrière-plan, et ils n’ont pas réussi à renverser la révolution et le régime.

Troisièmement : les Gardiens de la révolution et les forces de sécurité, qui ont consenti de grands sacrifices. Ils ont tant donné pour soutenir la résistance et la Palestine, il est donc d’autant plus approprié qu’ils se sacrifient pour leur patrie ».

