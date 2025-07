Le Guide suprême de la révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei, a publié une lettre en réponse aux affirmations de l’ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, selon lesquelles Tel-Aviv a des yeux et des oreilles partout.

Le Guide suprême de la révolution islamique a déclaré sur son site officiel : « L’analyse du contenu de la lettre montre que nous sommes confrontés à une propagande psychologique généralisée ».

L’Ayatollah Ali Khamenei a ajouté que « Galant tente de présenter une image exagérée de la supériorité des services de renseignement israéliens ».

Il a poursuivi que « les affirmations d’Israël selon lesquelles il surveille tous les mouvements, contrôle totalement la structure décisionnelle iranienne et est même au courant des décisions avant qu’elles ne soient prises, représentent une image amplifiée des capacités israéliennes ».

Il y a environ une semaine, Yoav Galant a adressé une lettre au Guide de la révolution islamique, Ali Khamenei, dans laquelle il écrivait : « Votre rêve nucléaire s’est effondré… Vous devez maintenant choisir ».

Galant a écrit à Khamenei : « Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je suis certain que nous nous connaissons bien. Je vous connais depuis près de trente ans et j’ai étudié chaque étape cruciale de votre leadership. J’ai suivi vos décisions, votre vision du monde et le réseau d’émissaires que vous avez bâti dans toute la région. J’ai compris non seulement vos objectifs, mais aussi les méthodes que vous pensiez employer pour les atteindre ».

Galant a détaillé comment les services de sécurité israéliens ont réussi à démanteler les plans iraniens visant à détruire « Israël », déclarant : « J’ai été responsable de la transformation de décennies de renseignements israéliens en un plan militaire unique et coordonné… un plan qui a coupé la ceinture de feu comme un couteau brûlant dans du beurre et a finalement conduit à sa chute. Ce qui s’est passé en juin n’était pas une nouvelle série de combats, mais l’effondrement stratégique d’un système construit sur quatre décennies ».

L’ancien ministre a déclaré : « Israël a systématiquement démantelé la direction du Hamas, les caches d’armes et les usines de missiles du Hezbollah. Il a survolé Téhéran ainsi que Tel-Aviv. Il a éliminé des commandants et des scientifiques de haut rang, attaqué des systèmes de missiles sol-sol et détruit votre système de défense aérienne. Votre programme et vos infrastructures nucléaires ont été repoussés de plusieurs années ».

Le ministre a écrit sur l’infiltration des services de renseignement israéliens en Iran, qui a révélé les moindres faits et gestes du Guide suprême. Galant a déclaré : « Au-delà des dégâts matériels, une vérité plus profonde a été révélée : nous voyons tout… Nous entendons tout… Nous sommes partout… Nous connaissions vos agendas, vos lieux d’activité, vos médias, vos conversations avec vos proches alliés, dont la plupart vous ont quitté depuis, à Beyrouth, Damas et Téhéran… Vos agendas, vos plans d’urgence, vos vulnérabilités… À plus d’un titre, nous en savions plus sur vous que vous n’en savez sur vous-mêmes ».

En conclusion, Galant a écrit sur les options qui s’offrent désormais à l’Iran : « soit revenir à ses plans de destruction d’Israël, soit reconstruire son pays et son peuple ».

Source: Avec RT