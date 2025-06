Un site d’information serbe a révélé qu’un avion-cargo Boeing 747 israélien a atterri à Belgrade pour se procurer des équipements militaires le jour même où la Serbie a décidé de ne plus exporter d’armes.

Alors que le conseil de sécurité nationale serbe avait décidé lundi 23 juin de suspendre les exportations de munitions, le président serbe, Aleksandar Vucic, a déclaré qu’il subissait d’intenses pressions, tant nationales qu’internationales, pour le détourner de cette décision.

« Le Conseil de sécurité nationale donne un ordre au ministère du Commerce : plus aucune munition ne quitte la Serbie. Mais cela crée un sérieux problème pour nous », a déclaré Vucic aux journalistes à Belgrade, selon le site N1 info.

Il a indiqué avoir été informé que des manifestations étaient attendues en juillet dans les usines de l’industrie de la défense serbe.

« La pression est énorme pour autoriser cinq, dix ou cinquante autres livraisons contractuelles. Après mon refus, on m’a informé que des manifestations étaient attendues en juillet dans les usines de l’industrie de la défense pour me montrer que nous devons exporter parce qu’ils ont besoin de leurs salaires et qu’ils en vivent », a déclaré le président.

Vucic a ajouté que la Serbie importait « beaucoup de choses » d’Israël, mais a refusé de donner plus de détails. « J’espère que certaines marchandises arriveront dans le pays, mais je ne dirai pas ce qui a décollé ou atterri », a-t-il fait remarquer.

Israeli Boeing 747 reg 4X-ICK spotted loading ammo this morning in Belgrade, sheduled to fly back to Nevatim Air Base. https://t.co/5w8fyyps7l pic.twitter.com/0bbFnBQRTg — MenchOsint (@MenchOsint) June 24, 2025

Interrogé par les journalistes sur le conflit israélo-iranien, Vucic avait auparavant déclaré que la Serbie souhaite la paix au Proche et au Moyen-Orient. « Pour nous, Israël et l’Iran sont tous deux des pays amis », a-t-il ajouté.

Vucic a également déclaré qu’il était en contact avec les présidents iranien et israélien.

En 2022, la Serbie qui misait sur les drones pour devenir la puissance militaire principale des Balkans, était prête à acheter des drones iraniens kamikaze Shahed-136 pour renforcer ses capacités offensives, selon le site Defense News.

Ce drone qui pèse 200 kilos peut emporter une charge explosive de 36 kilos et voler environ 2.500 kilomètres avant de toucher sa cible.

Pénurie d’armes majeures

Aux Etats-Unis, des responsables américains ont assuré pour la chaine de télévision NBC News que l’armée israélienne souffrait d’une pénurie de certaines armes majeures, notamment de munitions.

Ils ont constaté que la diminution des stocks de certains types d’armes de l’armée israélienne coïncide avec la conclusion d’un accord de cessez-le-feu après une guerre de 12 jours avec l’Iran, au cours de laquelle un grand nombre d’armes a été utilisé.

Le chef par intérim des opérations navales, James Kilby, avait précédemment indiqué devant le Sénat que la marine américaine disposait de suffisamment de missiles pour défendre Israël, mais que les États-Unis les utilisaient à un rythme « alarmant », selon NBC.

800 vols, 90.000 tonnes de matériel militaire

Il y a quelques semaines, un 800e vol est arrivé dans le cadre du pont aérien américain visant à approvisionner Israël en armes et en munitions depuis le début de la guerre à Gaza, selon des médias israéliens citant le ministère israélien de la Défense.

Israël a ainsi reçu plus de 90 000 tonnes de matériel militaire depuis le début de la guerre, via ces 800 vols et environ 140 expéditions maritimes, selon les données de ce ministère.

Cet équipement comprend des munitions, des véhicules blindés, des équipements de protection individuelle, du matériel médical, etc.

Le Times of Israel a cité les propos du ministère de la Défense selon lequel « ces expéditions sont essentielles pour assurer la continuité des opérations de Tsahal, tant pour atteindre ses objectifs de guerre que pour renforcer son état de préparation et ses stocks. »

La récente guerre avec l’Iran a exercé une pression considérable sur les stocks d’armes israéliens, en particulier sur les munitions du système de défense antimissile Arrow, conçu pour intercepter les missiles balistiques.

L’industrie de la défense de la Serbie est, de loin, la plus importante des Balkans occidentaux.

Elle représente environ 1,6 milliard d’euros par an, et constitue un pilier économique pour le pays.

Déjà le 28 mai 2025, le SVR, le service de renseignement extérieur russe, avait dénoncé publiquement des livraisons d’armes serbes à l’Ukraine via des pays tiers, malgré la « neutralité » déclarée de Belgrade.

En outre, les ventes d’armes à Israël, en pleine guerre à Gaza, ont suscité des critiques internes, culminant avec une manifestation à Belgrade réclamant leur cessation.

Source: Divers