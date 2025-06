Téhéran, a mis ainsi à exécution ses menaces de riposte aux frappes américaines qui ont visé le site souterrain d’enrichissement d’uranium à Fordo et des installations nucléaires à Ispahan et Natanz (centre).

Il a annoncé lundi soir avoir lancé des missiles contre la base américaine d’Al-Udeid au Qatar, la plus grande du Moyen-Orient, dans le cadre de l’opération Bisharat al-Fatah.

« En réponse à l’action agressive et insolente des États-Unis » les forces armées iraniennes « ont frappé il y a quelques heures la base aérienne américaine d’Al-Udeid, au Qatar », a déclaré le Conseil de sécurité nationale iranien dans un communiqué, affirmant que le nombre de missiles utilisés « était le même que le nombre de bombes » utilisées dans les raids américains.

« Cette action ne représente aucune menace pour notre pays ami et frère, le Qatar », a ajouté le Conseil. Faisant remarquer que l’endroit ciblé était loin des zones urbaines et résidentielles.

Selon les médias iraniens, le commandant du CENTCOM était présent dans la base aérienne d’Al-Udeid lors du bombardement iranien.

La télévision iranienne a indiqué que 6 missiles l’ont frappée.

La chaine de télévision qatarie Al Arabi TV a indiqué qu’un missile est tombé sur la base américaine d’Al-Udeid au Qatar.

Le ministère qatari de la Défense Qatar a dit avoir « intercepté avec succès une attaque de missiles visant la base aérienne d’Al-Udeid », affirmant qu’il n’y avait pas eu de victimes.

« L’État du Qatar se réserve le droit de répondre directement de manière proportionnelle » à cette « agression flagrante », a réagi le ministère qatari des Affaires étrangères, ajoutant que la base avait été précédemment évacuée.

Et d’appeler « à la cessation immédiate de toutes les opérations militaires et à un retour sérieux à la table des négociations et au dialogue. »

Des explosions ont été entendues par des journalistes de l’AFP dans le centre de Doha et à Lusail, au nord.

Trump n’a pas l’intention de répondre

Un responsable militaire US a assuré pour Al Mayadeen TV qu’aucun rapport de victimes suite à l’attaque de missiles iraniens sur la base aérienne d’Al-Udeid au Qatar.

Le président américain Donald Trump surveille la possibilité d’une réponse iranienne aux bases américaines à Bahreïn et en Irak, a rapporté la NBC, citant des responsables de la Maison Blanche.

Plus tard, Trump a estimé que « l’Iran a officiellement réagi à la destruction de ses installations nucléaires par une réponse très faible, à laquelle nous nous attendions et à laquelle nous avons réagi avec une grande efficacité. »

Il a fait état de « 14 missiles, dont 13 ont été abattus ». Selon lui, le missile qui s’est écrasée « se dirigeait vers une direction non menaçante ».

« Nous espérons que la haine cessera. Je tiens à remercier l’Iran de nous avoir prévenus si tôt et de n’avoir causé de tort à personne. L’Iran peut peut-être désormais progresser vers la paix et l’harmonie dans la région, et j’encourage vivement Israël à faire de même ! », a-t-il dit aussi.

Trump n’a pas l’intention de répondre à l’attaque iranienne, a assuré le New York Times

Selon la CNN, il ne veut pas d’une nouvelle intervention militaire dans la région

Riyad prêt à soutenir Doha

Des sources de sécurité irakiennes ont pour leur part assuré qu’aucune attaque de missile iranien sur la base d’Ain al-Assad n’a été enregistrée.

Plusieurs pays de la région ont fermé leur espace aérien dont l’Irak, les EAU, le Bahreïn, la Turquie, le Koweït,

L’Arabie saoudite, les Emirats arabes et la Jordanie ont condamné la riposte iranienne.

Riyad a proposé son assistance à Doha : « Nous sommes prêts à soutenir le Qatar de toutes les manières possibles dans sa riposte aux frappes iraniennes », a indiqué son ministère des Affaires étrangères.

Le Sultanat d’Oman a déclaré : Nous condamnons l’escalade régionale en cours, provoquée par l’attaque illégale de missiles d’Israël contre la République islamique d’Iran. Nous condamnons également les échanges de tirs de missiles qui se poursuivent depuis lors, le plus récent étant le bombardement iranien de sites souverains au Qatar.

Aucune attaque sans riposte

Dans un communiqué lu par leur porte-parole, les Gardiens de la révolution ont déclaré que « le message de cette action décisive est que la République islamique ne laissera aucune attaque contre son intégrité territoriale, sa souveraineté ou sa sécurité nationale sans riposte, quelles que soient les circonstances. »

« Les bases américaines et les cibles militaires mobiles dans la région ne sont pas un atout de force de la défense nationale des USA, mais plutôt un point de faiblesse majeur et une épine dans le pied de ce régime belliciste », ajoute le texte.

Nous allons poursuivre notre riposte

Un haut responsable iranien a déclaré pour Reuters : « Nous allons poursuivre notre riposte à l’attaque américaine contre nous »

Les attaques israéliennes et américaines doivent cesser s’ils souhaitent entamer des négociations, a-t-il insisté.

A Téhéran, des scènes de liesses ont eu lieu dans plusieurs artères célébrant la riposte iranienne aux frappes américaines contre le pays.

Les navires us quittent la base de Bahreïn

Dans la soirée, la CNN a indiqué que tous les navires de la marine américaine ont quitté la base de soutien naval de Bahreïn, une importante base navale américaine dans la région.

