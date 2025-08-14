Une nouvelle législation israélienne réglementant les ONG étrangères a été de plus en plus utilisée pour refuser leurs demandes d’apporter de l’aide dans la bande de Gaza, selon une lettre signée par plus de cent ONG publiée ce jeudi 14 août.

Ces organisations réclament la fin de cette « militarisation » de l’aide par ‘Israël’ et dénoncent une « obstruction (par l’occupation israélienne) qui a laissé des millions de dollars de nourriture, de médicaments, d’eau et d’articles d’abri bloqués dans des entrepôts en Jordanie et en Egypte, tandis que les Palestiniens sont affamés », déplorent les ONG.

« Les autorités (d’occupation) israéliennes ont rejeté les demandes de dizaines d’ONG pour apporter des biens de première nécessité (à Gaza), affirmant que ces organisations +ne sont pas autorisées à fournir de l’aide+ », indique la déclaration commune.

« Malgré les déclarations des autorités (d’occupation) israéliennes selon lesquelles il n’y a pas de limite à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, la plupart des grandes ONG internationales n’ont pas été en mesure de livrer un seul camion de fournitures vitales depuis le 2 mars », accuse la lettre.

Selon la lettre, dont les signataires incluent Oxfam et Médecins Sans Frontières (MSF), au moins 60 demandes d’aide pour Gaza ont été rejetées rien qu’en juillet.

Les ONG affirment en outre que ces nouvelles règles laissent les Gazaouis sans aide. « Notre mandat est de sauver des vies, mais en raison des restrictions liées à l’enregistrement, les civils se retrouvent sans la nourriture, les médicaments et la protection dont ils ont un besoin urgent », a déclaré Jolien Veldwijk, directeur de l’organisation caritative Care dans les territoires palestiniens.

Au moins 1.373 Palestiniens sont tombés en martyre à Gaza depuis le 27 mai, suite à des tirs israéliens, « alors qu’ils cherchaient de la nourriture », avait rapporté fin juillet l’ONU.