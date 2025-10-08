Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré : « Si le président américain Donald Trump avait consulté le compte rendu des discussions avec l’envoyé Steve Witkoff, il aurait compris à quel point nous étions proches de conclure un nouvel accord nucléaire historique ».

Dans un message sur la Plateforme X, Araghchi a souligné que des bâtiments et des équipements pourraient être détruits, mais que « notre volonté ne sera jamais ébranlée, et poursuivre cette erreur de calcul ne résoudra rien ».

Araghchi a expliqué « qu’avec l’échec de cette aventure, l’entité sioniste tente désormais de fabriquer une menace imaginaire pour les capacités défensives de l’Iran, alors qu’il n’existe d’autre solution qu’un règlement négocié ».

Il y a deux jours, Araghchi a affirmé que « l’Iran a toujours cherché à parvenir à une solution négociée juste et équilibrée concernant son programme nucléaire, mais que les pays occidentaux ont contrecarré ces efforts en raison de leurs exigences déraisonnables et exagérées ».

Source: Médias