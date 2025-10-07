On entend dans ce clip la voix du maitre des martyrs de l’Oumma Sayed Hassan Nasrallah évoquant Gaza:

Nous suivons avec précision tous les détails de la bataille qui se déroule actuellement à Gaza et en Palestine

Et nous suivons tous les développements sur le terrain et au niveau politique

De là, nous disons à nos frères à Gaza que nous sommes avec vous, à vos côtés, et confiants en votre persévérance et votre victoire

Nous devons œuvrer pour mettre fin à l’agression contre Gaza

Nous devons œuvrer pour la victoire de Gaza

Et pour la victoire de la Résistance à Gaza

Quels que soient les sacrifices

Les sacrifices témoignent de la sincérité et du dévouement qui mènent à la victoire divine.

« De la Palestine, mille salutations à votre âme »

Le clip vidéo se termine par un hommage au chef du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah: « De la Palestine, mille salutations à votre âme ».