On entend dans ce clip la voix du maitre des martyrs de l’Oumma Sayed Hassan Nasrallah évoquant Gaza:
Nous suivons avec précision tous les détails de la bataille qui se déroule actuellement à Gaza et en Palestine
Et nous suivons tous les développements sur le terrain et au niveau politique
De là, nous disons à nos frères à Gaza que nous sommes avec vous, à vos côtés, et confiants en votre persévérance et votre victoire
Nous devons œuvrer pour mettre fin à l’agression contre Gaza
Nous devons œuvrer pour la victoire de Gaza
Et pour la victoire de la Résistance à Gaza
Quels que soient les sacrifices
Les sacrifices témoignent de la sincérité et du dévouement qui mènent à la victoire divine.
Le clip vidéo se termine par un hommage au chef du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah: « De la Palestine, mille salutations à votre âme ».