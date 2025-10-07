L’ancienne conseillère politique Bouthaina Chaaban a démenti les fausses informations qui lui sont attribuées.

Bouthaina Chaaban a confirmé que « l’ancien président syrien Bachar al-Assad ne lui a jamais parlé d’une conversation avec l’ancien commandant de la Brigade Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, le martyr le général Qassem Soleimani, ni de l’ouverture de camps pour Al-Qaïda ».

Elle a souligné « n’avoir jamais assisté à une réunion avec le martyr Soleimani, ni avec le martyr Abou Mahdi al-Mouhandis, ancien commandant adjoint des Forces des Hachd al-Chaabi en Irak ».

Bouthaina Chaaban a également noté « n’avoir jamais assisté à une réunion avec le martyr Sayyed Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah, précisant qu’elle n’a jamais assisté à une réunion avec ces martyrs, ni collectivement ni individuellement ».

Bouthaina Chaaban a expliqué n’avoir parlé de cette affaire à personne, car « je n’en ai aucune connaissance ».

Chaaban a estimé que « cette calomnie est sans fondement, ni de près ni de loin, et que toute cette affaire est une histoire inventée, une calomnie et un mensonge ».

Elle a déclaré : « Je ne connais pas l’intention derrière la diffusion de cette calomnie à ce moment précis en Irak », ajoutant : « Peut-être que celui qui a proféré cette calomnie voulait adresser un message ».

Source: Médias