Israël a tué deux personnes ce mardi dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban.

Dans un communiqué, le ministère libanais de la Santé a précisé qu’ »une frappe de drone israélienne ayant visé une pelleteuse à Yater a fait un martyr » et une autre frappe aérienne à Deir Ames a tué une personne et en a blessé une autre ».

L’armée israélienne a de son côté présenté ce dernier comme « le représentant local du Hezbollah dans la région de Kafra », responsable, selon elle, « des liens financiers et militaires du mouvement avec les habitants du village ».

Elle a ajouté avoir « éliminé un autre terroriste du Hezbollah opérant un engin de chantier dans la région de Zebqine », qui, selon elle, « tentait de rétablir des infrastructures terroristes ».

La veille, l’entité sioniste avait tué un survivant des attaques aux bipeurs contre des membres du Hezbollah l’an dernier et son épouse, dans une frappe israélienne sur leur voiture à Zibdine, dans la région de Nabatiyé, Israël arguant alors avoir éliminé un « membre important » du Hezbollah. Hassan Atwi avait perdu ses yeux et plusieurs doigts de ses deux mains.

Sur les réseaux sociaux ont été publiées les images de son fils âgé de 4 ans en train de lui dire devant sa dépouille : « Je suis son œil. C’est mon père là et c’est mon père ici… lève-tôt ».

Malgré le cessez-le-feu du 27 novembre 2024, qui avait mis fin à plus d’un an de conflit meurtrier entre Israël et le Hezbollah, l’armée d’occupation israélienne continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban, arguant viser des membres de la résistance et l’accusant de tenter de reconstituer ses forces.

Alors que l’ONU a indiqué début octobre que 103 civils avaient été tués au Liban depuis l’entrée en vigueur de la trêve.

Selon des observateurs, Israël tue dans les régions situées aux confins avec le nord de la Palestine occupée afin de dissuader leurs habitants de retourner chez eux et d’y imposer une zone tampon.

Dans l’après-midi, un drone israélien a largué une bombe incendiaire sur une maison de la ville de Soultaniya, provoquant un incendie.

Plus tard, un appareil ennemi a ciblé des ouvriers qui restauraient la source patrimoniale dans la ville de Odaysseh avec deux bombes sonores, sans faire de victimes.

