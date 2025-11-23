Une nouvelle cyberattaque attribuée au groupe iranien « Handala » a pris pour cible, le samedi 22 novembre, des employés d’industries sécuritaires en ‘Israël’.

Les hackers ont publié en ligne les informations personnelles de plusieurs salariés — nom complet, fonction professionnelle, photo, adresse, numéro de téléphone et e-mail — en apposant la mention « Recherché ! Récompense 10 000 dollars », ont rapporté les médias israeliens.

Le groupe promet par ailleurs un paiement supplémentaire pour tout renseignement « menant directement à leur arrestation ».

Cette opération intervient au lendemain de la diffusion, par les mêmes acteurs, d’une liste de dizaines d’universitaires israéliens présentés comme des « criminels de guerre » sur un site anonyme pro-iranien, The Punishment For Justice Movement.

Parmi les personnes visées figuraient notamment le professeur Danny Haimovitz, président de l’université Ben-Gourion, le professeur Eliezer Rabinovitch, physicien nucléaire de l’Université hébraïque, ou encore Shikma Bresler, chercheuse de l’Institut Weizmann qui développe des armes biologiques.

Les données divulguées incluent adresses privées, numéros personnels et photographies.

Rappelons qu’une dizaine de scientifiques nucléaires iraniens ont été assassinés, ces dernières années, par le Mossad israélien.