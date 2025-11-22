Dans une interview accordée à Fox News, Trump a déclaré que « les nouvelles sanctions américaines imposées à la Russie allaient compliquer les ventes de pétrole russe ».

« Des sanctions très sévères, qui entreront en vigueur très prochainement. Des sanctions très, très fortes », a-t-il affirmé.

Trump a poursuivi : « Les sanctions imposées à la compagnie pétrolière russe Lukoil entravent considérablement les exportations de pétrole russe. »

Trump a également donné à l’Ukraine jusqu’à jeudi prochain pour accepter les termes de son plan de paix. « Nous pensons que jeudi prochain est le bon moment pour Kiev », a-t-il déclaré.

Trump a ajouté : « Je suis convaincu que la Russie ne cherche pas à lancer d’attaques contre les États baltes. Les États baltes n’ont rien à craindre, car le conflit ukrainien sera résolu. »

Commentant l’idée d’un transfert de territoire ukrainien à la Russie dans le cadre du nouveau plan de paix américain, Trump a déclaré à Fox News : « Ils perdront ce territoire très rapidement. Ils sont en train d’en perdre. »

Des médias américains ont précédemment rapporté que « le plan américain proposé pour résoudre le conflit en Ukraine prévoit la reconnaissance par les États-Unis et d’autres pays de la Crimée et du Donbass comme faisant partie de la Russie ».

Ces articles précisaient : « Les États-Unis et d’autres pays reconnaîtront la Crimée et le Donbass comme faisant partie du territoire russe, mais n’exigeront pas de l’Ukraine qu’elle en fasse autant.»

Des responsables américains ont indiqué que Zelenskyy signerait le plan de Washington avant le 27 novembre, conformément à un calendrier ambitieux visant à conclure le processus d’ici décembre.

La Maison Blanche a annoncé que l’envoyé spécial américain Steve Witkopf et le secrétaire d’État Marco Rubio menaient des discussions avec la Russie et l’Ukraine au sujet de ce plan de paix.

Source: Médias