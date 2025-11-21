Des sources locales en Syrie ont rapporté jeudi soir la reprise des affrontements entre des factions affiliées au ministère de la Défense du gouvernement intérimaire syrien et les Forces démocratiques syriennes (FDS) sur l’axe Ghanem Ali et dans le désert de Maadan, dans la campagne est de Raqqa, au nord de la Syrie. Ces sources ont qualifié les affrontements de « violents ».

Elles ont également indiqué que « des armes moyennes et lourdes avaient été utilisées ».

Un calme de courte durée

Plus tôt dans la journée, les FDS avaient annoncé une accalmie sur le front de Ghanem Ali, à l’est de Raqqa, suite à des tirs d’artillerie menés par des factions loyales au gouvernement de Damas. Ces tirs n’ont fait ni victimes ni dégâts matériels.

Les FDS ont également tenu les forces du ministère syrien de la Défense « directement responsables de cette escalade, qui constitue une tentative de créer des tensions sécuritaires dans la région et de mettre en danger la vie des civils », tout en réaffirmant leur engagement constant à la retenue et en se réservant « le plein droit de riposter à toute attaque visant leurs zones d’intervention ou menaçant la sécurité et la stabilité de la région ».

Le nord et l’est de la Syrie sont le théâtre de fréquents affrontements entre les forces affiliées au Gouvernement intérimaire syrien et les Forces démocratiques syriennes, en violation persistante de l’accord signé en mars dernier, qui prévoyait un cessez-le-feu entre les deux camps et l’intégration des FDS aux institutions de l’État syrien.

Source: Médias