Un Palestinien est mort en martyr vendredi lors d’une frappe aérienne israélienne qui a ciblé une voiture près de la ville de Froun, dans le Sud-Liban.

Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé publique concernant les blessures résultant des frappes aériennes, attaques et violations israéliennes depuis le 28 novembre 2014, date de la signature de l’accord de cessation des hostilités, jusqu’au 20 novembre de cette année inclus, le nombre de martyrs s’élève à 332, tandis que celui des blessés atteint 945.

Ces événements surviennent alors que les attaques israéliennes se poursuivent dans des villages du Sud-Liban et de la vallée de la Bekaa.

L’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté que des drones ennemis survolent intensivement et silencieusement les secteurs ouest et centre du Sud-Liban, jusqu’à Tyr et ses environs au nord.

Un drone a également été observé volant à très basse altitude au-dessus des villages de Tuffahta et des environs, ainsi que de Zrarieh et d’Arzi.

