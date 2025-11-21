A la veille de la 82e fête de l’Indépendance, le président de la République, Joseph Aoun, s’est rendu au QG du secteur du sud du Litani, dans la caserne Benoit Barakat à Tyr, où il a été accueilli par le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal, le commandant du secteur, le colonel Nicolas Tabet, et les hauts officiers.

Le président Aoun et le général Haykal se sont ensuite rendus au bureau du commandant du secteur pour être informés de la situation sécuritaire.

Général Haykal

Dans la salle des opérations, le général Haykal a prononcé un discours de bienvenue, soulignant que cette visite coïncidait avec la fête de l’Indépendance et témoignait du soutien constant du président à l’armée et de son attention pour le Sud et ses habitants.

Il a ajouté : « Nous renouvelons aujourd’hui devant vous notre engagement à préserver le Liban, sa souveraineté et son indépendance, et à protéger sa sécurité civile ».

Le chef du département des opérations du secteur Sud-Litani, le colonel Rachad Bou Karam, a présenté un exposé détaillé, accompagné de cartes et de données chiffrées, sur la situation actuelle dans le secteur et les actions menées par l’armée, notamment le désarmement, le contrôle des armes et des installations conformément au plan gouvernemental du monopole des armes par l’Etat.

L’exposé incluait des informations sur le déploiement des forces aux postes fixes et temporaires, les patrouilles de sécurité et les zones récemment surveillées le long de la frontière.

Le président Aoun a également été informé des zones où les forces d’occupation israéliennes ont franchi la ligne bleue lors de la construction d’un mur dépassant la frontière sud reconnue internationalement. Le colonel Tabet a présenté un résumé des discussions de la commission du « Mécanisme » et de la position ferme du Liban en matière de défense des droits et de la souveraineté sur son territoire.

Président Aoun

S’adressant aux officiers, le président Aoun a félicité l’armée à l’occasion de l’Indépendance et a souligné que « les célébrations traditionnelles sont absentes cette année en raison de la situation difficile que traverse le pays ».

Il a ajouté : « Je suis venu aujourd’hui dans le Sud pour affirmer que cette région chère est toujours dans nos coeurs. L’armée, qui protège les habitants du Sud ainsi que tous les Libanais, reste ferme dans ses positions et engagée dans la défense de la dignité nationale, de la souveraineté et de l’indépendance, accomplissant son devoir avec fidélité, malgré les campagnes de dénigrement et de provocation ».

Le président Aoun a salué « le rôle exceptionnel de l’armée déployée dans le Sud et particulièrement dans le secteur au sud du Litani », rendant hommage aux 12 militaires tombés depuis le début de la mise en oeuvre du plan de sécurité.

En conclusion, le président a félicité le général Haykal pour la fête de l’Indépendance, appréciant les efforts de l’armée et de ses collaborateurs pour accomplir leurs missions avec dévouement et professionnalisme, et exprimant l’espoir que l’année prochaine, « tout le Sud soit libéré et que seul le drapeau libanais flotte à nos frontières, symbole de souveraineté et de dignité nationale ».

Source: Avec ANI