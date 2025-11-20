Le ministère israélien de la guerre a annoncé l’arrivée de l’avion n=1000 dans le cadre du « pont aérien » déployé depuis le début de l’offensive contre Gaza. L’appareil a atterri à l’aéroport Ben Gourion et le ministère a qualifié cette opération de « plus important pont aérien de l’histoire d’Israël ».

Dans un communiqué, le ministère a précisé que l’avion, appartenant à la compagnie Challenge Israel, transportait d’importantes quantités de matériel militaire.

Le communiqué n’a fourni que des informations générales sur l’importance des cargaisons, sans préciser la nature des armes ni les fournisseurs, tout en mentionnant le rôle des missions chargées des achats d’armes auprès des États-Unis et de l’Allemagne.

Le ministère a indiqué que, selon des données officielles antérieures, la majorité des importations militaires arrivées en ‘Israël’ pendant l’offensive provenaient des États-Unis et de pays européens, principalement d’Allemagne.

« Plus de 120 000 tonnes de matériel militaire, munitions, équipements de combat et équipements de protection et de défense » ont été transportées à ce jour par « 1 000 avions et environ 150 convois maritimes », a-t-on affirmé de même source.

Et d’ajouter : « le matériel transporté comprend des munitions de pointe, des armes, des véhicules blindés, du matériel médical, des systèmes de communication et des équipements de protection individuelle ».

« Le ministère continuera d’opérer selon une stratégie à deux volets : d’une part, renforcer la base de production des industries israéliennes afin de garantir l’autosuffisance, et d’autre part, intensifier la coopération et les relations politiques et sécuritaires avec les alliés du monde entier afin d’assurer la continuité du pont aérien en situation de routine comme en situation d’urgence et de développer les capacités de combat de l’armée », a-t-on renchéri.

Parallèlement, de nombreuses capitales et villes occidentales ont été le théâtre d’importantes manifestations organisées par des citoyens et des organisations de défense des droits humains. Ces manifestations protestaient contre les ventes d’armes à ‘Israël’ et condamnaient le soutien politique et militaire dont bénéficie cette entité dans son agression contre le peuple palestinien.

Ils ont souligné que la poursuite des exportations d’armes alimente le conflit, aggrave la crise humanitaire dans la bande de Gaza et constitue une participation indirecte au génocide coutant la vie à près de 70.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.