Le ministère somalien des Affaires étrangères a condamné mardi la visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, à Hargeisa pour rencontrer des responsables du Somaliland, déclarant que « cette visite constitue une violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Somalie ».

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que « toute présence, tout contact ou toute transaction officielle sur le territoire somalien sans le consentement et l’autorisation explicites du gouvernement fédéral de la République fédérale de Somalie est illégale, nulle et non avenue, et n’a aucun effet ni validité juridique ».

Il a ajouté : « Ces pratiques contreviennent aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de l’Union africaine.»

Saar a effectué secrètement sa première visite diplomatique officielle au Somaliland à l’invitation de son président, Abdirahman Mohamed Abdullahi.

Lors de sa visite, M. Saar a tenu des réunions politiques avec le président Abdullahi et de hauts responsables du gouvernement du Somaliland, notamment le ministre des Affaires étrangères, Abdirahman Dahir Adan, le ministre des Affaires présidentielles, Khadar Hussein Abdi, et le chef de cabinet, Nimsen Yusuf Osman.

Le président du Parlement, Yasin Haji Mohamed, et le président du Sénat, Salibin Mahmoud Aden, ont également participé à ces réunions.

Le 26 décembre 2025, l’occupation israélienne a annoncé la reconnaissance du Somaliland comme État indépendant et souverain.

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré : « Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui la reconnaissance officielle de la République du Somaliland comme État indépendant et souverain », soulignant la « signature d’une déclaration conjointe et réciproque entre M. Netanyahu, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, et le président de la République du Somaliland ».

Source: Médias