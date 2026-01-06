Le Parlement vénézuélien a investi Delcy Rodríguez en tant que présidente par intérim, deux jours après l’enlèvement du président Nicolás Maduro par les forces américaines.

Delcy Rodríguez a prêté serment, lundi 5 janvier, devant l’Assemblée nationale, « au nom de tous les Vénézuéliens », comme elle l’a dit aux législateurs.

« Je me présente avec douleur en raison de l’enlèvement de deux héros qui sont otages aux États-Unis », a-t-elle indiqué, faisant référence au président Maduro et à son épouse Cilia Flores.

Le Parlement a condamné avec véhémence l’enlèvement du dirigeant de gauche tout en promettant son soutien à Delcy Rodríguez.

Rassemblés devant le Parlement, des milliers de partisans ont exigé la libération de Maduro, scandant le slogan « Maduro, tiens bon, le Venezuela se soulève ! », qui rime en espagnol.

Les membres de l’Assemblée nationale ont également apporté leur soutien total à Delcy Rodríguez et à son frère, Jorge Rodríguez, réélu au poste de président du Parlement.

À l’ouverture de la séance au Parlement, de nombreux députés ont scandé « Allez Nico ! », à l’intention de Nicolas Maduro. « Vamos Nico ! » a été l’un des slogans de la campagne présidentielle de 2024.

Le doyen des députés, Fernando Soto Rojas, a estimé que Maduro « a été enlevé… dans une attaque barbare, perfide et lâche, de nature fasciste ».

« Le président des États-Unis, M. Trump, prétend être le procureur, le juge et le policier du monde. Depuis le Venezuela bolivarien, nous disons : Vous n’y parviendrez pas. Et nous allons finalement déployer toute la solidarité pour que notre président légitime, Nicolas Maduro, retourne victorieux à Miraflores, au palais présidentiel », a-t-il ponctué.

La Cour suprême du Venezuela a ordonné samedi à Delcy Rodríguez d’assumer la présidence « à titre intérimaire », et dimanche, l’armée lui a également apporté son soutien.

Avec la réélection de Jorge Rodríguez en tant que président du Parlement, les influents frère et sœur contrôlent les pouvoirs exécutif et législatif du pays.

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, a juré lundi d’utiliser « toutes les procédures » possibles pour obtenir le retour au Venezuela du président Nicolas Maduro, enlevé par les États-Unis.

« Ma fonction principale dans les jours à venir […] en tant que président de cette Assemblée nationale sera de recourir à toutes les procédures, à toutes les tribunes et à tous les espaces pour réussir à ramener Nicolás Maduro Moros, mon frère, mon président », a déclaré Jorge Rodríguez.

Ces nouvelles nominations ont été accueillies par le « soutien inconditionnel » du fils de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, qui a assuré que ses parents « reviendront ».

« Compte sur moi, compte sur ma famille », a-t-il clamé avant la prestation de serment, ajoutant que « La patrie est entre de bonnes mains » jusqu’au « retour » de ses parents.

Les nouveaux membres du Parlement monocaméral vénézuélien ont été élus en mai dernier.

Très applaudi, Maduro Guerra a également ajouté : « Le Venezuela ne demande ni privilèges ni concessions, il exige le respect… Nous voulons des relations internationales avec tous, fondées sur l’égalité, le respect mutuel et la coopération, sans menace et sans ingérence ».

Après la cérémonie de prestation de serment de Delcy Rodríguez, le fils de Nicolas Maduro est sorti pour s’adresser aux manifestants, affirmant être en contact « indirect » avec son père. « Nous avons une équipe solide là-bas qui nous soutient », a-t-il déclaré.

Delcy Rodríguez, qui avait insisté samedi sur le fait que Maduro demeure le « seul » président du pays, a par la suite proposé sa coopération à Washington, qui a déclaré qu’elle travaillerait avec les dirigeants vénézuéliens s’ils prennent les mesures souhaitées.

Trump a d’ailleurs averti Rodríguez qu’elle pourrait subir un sort pire que celui de Maduro si elle ne tenait pas compte des exigences américaines en matière de réformes politiques et d’accès au pétrole.