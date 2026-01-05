Suite à l’enlèvement par Washington de Nicolas Maduro samedi, le juge Alvin Hellerstein, magistrat fédéral de 92 ans, a été désigné pour présider le procès du président vénézuélien.

Le procès se tiendra au tribunal du district sud de New York, à Manhattan, considéré comme l’un des tribunaux les plus puissants et influents des États-Unis en matière de sécurité nationale.

Alvin Hellerstein compte parmi les juges fédéraux en activité les plus anciens du pays. Nommé à la magistrature en 1998 par le président Bill Clinton, il a accédé au statut de juge senior en 2011 mais a continué à siéger bien au-delà.

L’appartenance du juge Hellerstein au judaïsme orthodoxe est bien connue dans les milieux juridiques et au sein de la communauté juive de New York. Il a occupé des postes à responsabilité au sein de la communauté orthodoxe.

Rappelons que les États-Unis ont mené dans la nuit de vendredi à samedi 3 janvier une série d’attaques aériennes contre le Venezuela et Donald Trump a annoncé que ses forces avaient « capturé et exfiltré » son dirigeant. Lors d’une conférence de presse, le locataire de la Maison-Blanche a ajouté que Nicolas Maduro et sa femme Cilia Flores allaient « être traduits devant la justice américaine, pour narcoterrorisme ».

Selon l’acte d’accusation, Maduro est inculpé « de graves infractions fédérales, notamment de trafic de drogue, de corruption d’État et de crimes liés au terrorisme ».