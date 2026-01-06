Pour le chef du pouvoir judiciaire iranien, les États-Unis et ‘Israël’ ont ouvertement « soutenu l’insécurité » en Iran ; ainsi, les émeutiers, qui ont exploité les manifestations contre la dégradation de la situation économique dans le pays, « seront traités avec fermeté et sans aucune indulgence ».

Lors d’une réunion, le lundi 5 janvier, avec des responsables du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni-Eje’i a déclaré que si les autorités restent ouvertes à l’écoute des manifestants et des critiques concernant leurs préoccupations relatives au bien-être social et économique, les « émeutiers et les instigateurs », eux, seront traités fermement conformément à la loi.

« Les préoccupations des manifestants et des critiques concernant les moyens de subsistance et le bien-être économique seront entendues. Toutefois, nous agirons avec fermeté et dans le respect de la loi contre ceux qui cherchent à exploiter cette situation pour inciter aux troubles et porter atteinte à la sécurité du pays et de la population. Nous ne resterons pas silencieux face aux émeutiers », a déclaré le chef du pouvoir judiciaire.

Il a averti les émeutiers que le pays ne leur accorderait aucune indulgence, contrairement au passé, « car les principaux ennemis de notre peuple, à savoir les États-Unis et le régime sioniste, ont officiellement et ouvertement soutenu les troubles dans notre pays à l’heure actuelle. »

« Par conséquent, aucun émeutier ne peut plus prétendre avoir été trompé », a-t-il précisé.

Dans des directives adressées aux autorités judiciaires, le chef du pouvoir judiciaire a déclaré que les cas de ceux qui sont accusés d’autres « crimes » commis lors des manifestations, notamment le port d’armes à feu ou d’armes blanches, doivent être « examinés et traités rapidement et avec soin par les parquets ».

Il a également ordonné aux juges en chef provinciaux de désigner des sections spécialisées pour traiter de tels cas.

Des manifestations ont éclaté en Iran la semaine dernière après que des commerçants du Grand Bazar de Téhéran – cœur de l’activité économique de la capitale – ont temporairement fermé boutique pour protester contre la forte dépréciation du la monnaie nationale qui a engendré une inflation record et une flambée des prix.

Les autorités iraniennes ont reconnu les difficultés économiques que rencontre la population et ont déclaré que les manifestations pacifiques sont légitimes. Parallèlement, elles ont mis en garde contre les tentatives d’instrumentalisation de la situation par des éléments soutenus par l’étranger pour attiser les violences.

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a déclaré le 3 janvier que les commerçants du Bazar comptaient parmi les plus loyaux du pays à la Révolution islamique et a mis en garde contre les éléments hostiles qui cherchent à exploiter des griefs économiques légitimes.

Il a ajouté que « des individus provoqués, des mercenaires de l’ennemi, se tiennent derrière les commerçants du Bazar et scandent des slogans anti-islamiques, anti-iraniens et anti-République islamique ».

