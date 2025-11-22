La Russie a reçu le plan de paix américain en 28 points, déclare Vladimir Poutine. Celui-ci se présente comme une version actualisée des accords discutés lors du sommet en Alaska.

Le président russe estime que « ce texte pourrait servir de base à un règlement pacifique, tout en affirmant que Kiev refuse de régler le conflit ».

Vladimir Poutine a commenté le plan de paix de Trump pour régler le conflit en Ukraine, précisant que Moscou l’avait reçu par les canaux de communication avec l’administration américaine.

Le projet en 28 points proposé par Washington est, déclare le président russe, « une version modernisée des accords conclus lors du sommet en Alaska en août dernier ». Vladimir Poutine a suggéré que ce plan pourrait également servir de base à un règlement pacifique en Ukraine.

Il a toutefois ajouté que « le texte de ce plan n’était pas encore discuté avec Moscou, l’administration américaine ne parvenant pas à obtenir l’accord de Kiev ».

Selon lui, « l’Ukraine et ses alliés européens se bercent toujours d’illusions en cherchant à infliger une défaite stratégique à la Russie ».

Vladimir Poutine estime que « cette position pourrait s’expliquer par le manque d’informations objectives sur la situation sur le terrain ».

Le chef du Kremlin a souligné que « le plan de paix de Trump pour régler la situation en Ukraine avait été discuté avant la réunion en Alaska. Ces discussions, cependant, avaient été menées à huis clos et uniquement dans les grandes lignes ».

Selon lui, la Russie a confirmé dès le sommet d’Anchorage qu’elle acceptait les propositions américaines de règlement, malgré les difficultés.

Vladimir Poutine estime que « cette nouvelle version du plan de paix de Trump est due à une pause dans le processus de négociation, causée par le refus de Kiev d’accepter le plan de règlement pacifique du conflit proposé par le président américain ».

