La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi soir que l’armée israélienne a tué 24 Palestiniens lors d’une série de frappes aériennes visant des habitations et un véhicule dans différentes parties de la bande de Gaza. Il s’agit d’une nouvelle violation de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur depuis le 10 octobre.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré que le bilan s’élevait désormais à 24 morts palestiniens, parmi lesquels des enfants, des femmes et des personnes âgées.

M.Bassal a appelé les médiateurs et la communauté internationale à mettre fin aux « massacres » perpétrés contre les civils dans la bande de Gaza.

Le porte-parole avait précédemment précisé que cinq Palestiniens sont tombés en martyre et plusieurs autres blessés lorsqu’un drone israélien avait ciblé un véhicule civil près du carrefour Abbas, à l’ouest de la ville de Gaza.

5 شهداء وعدد من الجرحى؛ جرّاء قصف طيران الاحتلال لمركبة مدنية قرب مفترق العباس، غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/13a6k8ZGPL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2025

الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.. شهداء وجرحى بقصف مركبة مدنية، غرب مدينة غزة، عصر اليوم. pic.twitter.com/nMvQxs8p5l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2025

Dans la même ville, quatre Palestiniens sont tombés en martyre lorsqu’Israël a ciblé une maison appartenant à la famille Khodari, rue Lababidi.

Dans le centre de la bande de Gaza, M.Bassal a rapporté que deux Palestiniens ont péri et plusieurs autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne visant une maison appartenant à la famille Abed, près de la mosquée Bilal bin Rabah, à l’ouest de Deir al-Balah.

Dans le camp de réfugiés de Nuseirat, trois Palestiniens ont perdu la vie et plusieurs autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne visant une maison appartenant à la famille Abu Amuna, près de l’hôpital Al-Awda.

Dans le même camp, sept Palestiniens ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne visant une maison appartenant à la famille Abu Shawish, dans le « Camp 2 » de Nuseirat.

اللحظات الأولى بعد قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة « أبو أمونة »، في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/H3axlLpPpg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2025

نقل أطفال جرحى إلى المشفى بعد غارة الاحتلال على مفترق العباس غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/YTIMcZzKCv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2025

Côté israélien, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prétendu samedi que l’armée d’occupation israélienne a assassiné cinq dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza, une action qualifiée par les observateurs de poursuite de la politique d’escalade et de justification des violations répétées du cessez-le-feu par ‘Israël’.

Dans un communiqué diffusé via la plateforme « X », le bureau de Netanyahu a tenté d’imputer l’escalade au Hamas, en prétendant que ce dernier avait « violé l’accord de cessez-le-feu en envoyant un combattant de la résistance attaquer des soldats de l’occupation ». Des sources palestiniennes perçoivent ce récit comme une tentative israélienne de justifier par avance la reprise des agressions israéliennes à Gaza, malgré l’accord en vigueur.

Selon les dires du porte-parole de l’armée d’occupation israélienne « un homme armé aurait franchi la ligne jaune à bord d’une jeep sur une route désignée pour un usage humanitaire et a ouvert le feu sur les forces de l’armée avant d’être neutralisé ».

La chaîne israélienne 15, citant une source sécuritaire, a rapporté que la frappe aérienne visait Alaa al-Hadidi, décrit par cette source comme le commandant des opérations du Hamas.

Le martyr Alaa Hadidi

Le Hamas rejette les tentatives de Netanyahu d’imposer une nouvelle réalité

Pour sa part, le Hamas a affirmé que l’armée d’occupation israélienne continue de violer l’accord de Gaza et a appelé les médiateurs et l’administration américaine à intervenir pour empêcher que le cessez-le-feu ne soit compromis.

Le Hamas a annoncé que les forces d’occupation ne cessent de violer quotidiennement la Ligne jaune et de progresser vers l’ouest à l’intérieur de la bande de Gaza, provoquant un nouveau déplacement massif de la population.

« Ces agissements constituent une violation flagrante des dispositions de l’accord de cessez-le-feu et se produisent simultanément à des frappes aériennes et des tirs d’artillerie sur l’est de Gaza ».

Le groupe de résistance palestinien a souligné que les violations organisées par le régime israélien ont entraîné la mort de centaines de personnes ces derniers jours, victimes de frappes aériennes et d’opérations continues menées sous de faux prétextes.

Il a noté que l’armée israélienne avait modifié ses lignes de retrait, une décision contraire aux plans précédemment convenus et constituant une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu.

Le Hamas s’est en outre fermement opposé ensuite à toute tentative du cabinet de Benjamin Netanyahu d’imposer une nouvelle réalité, en contradiction avec les accords conclus.

Selon des données palestiniennes, ‘Israël’ a commis depuis l’entrée en vigueur de l’accord du cessez-le-feu, le 10 octobre 2025, des dizaines de violations de l’accord de cessez-le-feu, notamment des tirs, des incursions et des bombardements, faisant des centaines de martyrs et de blessés.

Cet accord a mis fin à la guerre lancée par ‘Israël’ le 8 octobre 2023, qui a fait plus de 69 000 martyrs, plus de 170 000 blessés et causé des destructions massives, affectant 90 % des infrastructures civiles de la bande de Gaza.